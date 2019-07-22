貼心尪砸3萬買洗碗機給愛妻！友酸：老婆不會洗換一個啊　她白眼翻到後腦勺

▲貼心老公想幫愛妻買洗碗機。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／綜合報導

老婆不想洗碗就換個老婆？這會不會太誇張呢？一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天聽到一位男性對著朋友說，「老婆不想洗碗就換個老婆啊！」讓她在一旁聽了相當傻眼。

原PO表示，「某天在Ikea排隊買餐的時候，聽到後面3、4個男的在聊天，其中一位男士跟他的朋友們說要買洗碗機給老婆用，遭到其他男性恥笑」那些出言恥笑的男性表示，「老婆不想洗碗那就換個會洗碗的老婆啊！」、「洗碗機很貴欸！」。

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原PO也說：「還好那位疼愛老婆的男士有堅持立場，還補了一句，不貴啊才2、3萬，老婆帶孩子煮飯很辛苦」讓原PO讚譽有佳，但其他人的行徑也讓原PO忍不住大翻白眼，甚至超霸氣地轉頭跟自己老公說：「我不想洗碗，所以你要換老婆嗎？」，超帥氣地舉動讓那些男性們完全不敢再多說一句。

對此，原PO也感嘆，「可憐的觀念，真的有空間又有預算，把洗碗的時間留給孩子家人不是很好嗎？」、「老婆不想洗碗就換老婆？？這是什麼邏輯啊？所以你們在家都不幫忙洗碗的嗎？」貼文一出，立即引發不少網友熱議紛紛留言表示，「好貼心的老公，那些友人他們怎麼不會自己去洗碗」、「現在知道老公身邊有多少這種講垃圾話的朋友了吧⋯⋯」。

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