護航違建「越拆越大」柯文哲氣瘋　市府官員判刑1年半

▲曾讓柯文哲氣瘋的貴子坑鄉村俱樂部違建案，高院二審判刑。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市長柯文哲剛上任時掃蕩違建，當時北投區「貴子坑鄉村俱樂部」違建「越拆越大」，讓柯文哲在臉書發文「氣瘋了」。經過調查後，查出前台北市府產發局水資源股長陳相伯，護航業者陳仲明，在會勘紀錄上放水。檢方提起公訴後，高院二審今將陳相伯、陳仲明均判刑1年6月，可上訴。

柯文哲在2015年3月間的治安會報上震怒，讓他「氣瘋了」要拔掉內湖分局長，之後他又在臉書發文，指稱北投區「貴子坑鄉村俱樂部」起源於北市府官員因違法核准溫泉開鑿遭起訴，經過追問後，了解共有18個地方被檢舉違建12次，每次結案報告都附有照片。但為什麼拆了多次的違建，竟然變成有高爾夫球場、溫泉湯屋等設備的俱樂部？「越拆越大」！讓他聽完報告時真是要氣瘋了。

案件爆發後，檢調單位針對「貴子坑鄉村俱樂部」進行清查，發現俱樂部負責人陳仲明2009年違規開鑿溫泉，遭到台北市府發函要求會勘。而陳仲明為了規避法規，就在會勘當日邀請台北市議員林瑞圖、當地里長等人到場助陣，而時任產發局水資源股長陳相伯會勘時，擔心得罪眾人，因此在會勘紀錄上放水。最後台北市府就在2011年核准溫泉開發，並在次年完成溫泉開發證明。檢方因此對陳相伯、陳仲明2人，依照「圖利」、「公務員登載不實」等罪嫌提起公訴。

一審依照「公務員登載不實罪」，將陳相伯判刑1年6月、陳仲明判刑1年10月，但貪污均無罪。案經上訴，高等法院二審審理時，陳相伯仍否認犯罪，辯稱當時根據客觀所見而做成的紀錄，並無登載不實。但高院根據先前的會勘紀錄與其他證人供詞，認定陳相伯確實放水，因此仍將他判刑1年6月、陳仲明也改判1年6月。可上訴。

除本案外，陳仲明先前也被依照違反「水土保持法」、「貪汙」等罪嫌，另案提起公訴。一審判刑6月，得易科罰金。目前上訴二審審理中。

