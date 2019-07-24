人行道地磚鬆動前主播老母摔傷　判北市府國賠32萬確定

▲前主播母親因人行道紅磚鬆動而摔傷，獲准國賠32萬餘元確定。此為示意圖，非事發地人行道。（圖／翻攝高雄市交通局）

記者吳銘峯／台北報導

前主播裔式敏87歲的母親周敏，2017年間乘坐輪椅由外傭推行外出，經過台北市松山區永吉路與基隆路口的人行道時，因路面地磚鬆動不平，致輪椅傾斜翻倒，周敏因此摔傷，請求台北市政府國家賠償近250萬元。一審判准國賠10萬餘元，案經上訴，高院二審24日加碼判准國賠32萬餘元確定。

判決指出，周敏於2017年3月24日14時許，乘坐輪椅由外傭推行外出，行經永吉路與基隆路口的人行道時，因路面地磚鋪面鬆動不平，輪椅輪胎卡在凹陷處失去平衡而翻倒。周敏頭部左側、臉部及左眼重擊地面，送醫治療後，發現臉部、左眼、鼻樑都摔出外傷。而眼睛自乾性黃斑部退化症轉為溼性黃斑部病變，鼻樑還因受撞擊引發急性鼻竇炎，原有的憂鬱症加劇，更出現排泄障礙等 傷害。周敏認為管理人行道的台北市府管理不善，因此請求國家賠償249萬1466元。

一審台北地院審理時，台北市府拒絕國賠，辯稱管理並無疏失，況且周敏乘坐輪椅未繫安全帶，又或者沒坐穩、速度太快，都有可能，周敏與有過失。但台北地院認定台北市府有疏失，必須賠償，但經過計算後，僅判准國賠10萬1824元。

周敏針對敗訴的102萬餘元上訴二審，二審高院於審理後，24日做出改判。高院仍認定台北市府有疏失，必須賠償。高院還函詢台北榮總，發現周敏於事故發生後，病情變化，提前開立藥物，且有輕生意念，病情加劇，睡眠不佳，引發老年便秘，可見周敏確實因本案造成損害。高院重新計算損害，改判決台北市府必須賠償32萬3255元，其中包含15萬元精神慰撫金，全案就此確定。

