高溫籠罩英國…工黨提案「上班不再流汗」引批評：想讓暖化更嚴重？

▲英國連日高溫創下新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國24日高溫39度創下新紀錄，然而工黨趁勢提出「高溫法案」，要求所有雇主必須確保辦公區域的溫度適宜，若是氣溫超過30度，就必須讓員工有額外的休息時間，並允許穿著短袖、短褲上班。不過此提案卻引來批評，若是每位雇主為了符合法律規定，全部加裝空調設備，並維持長時間開啟，將會讓全球暖化問題更為嚴重。

英國連日高溫讓工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）誓言，要讓「工作場所不再流汗」，因此提案規定雇主必須維持辦公區域的溫度，在氣溫超過30度時給予額外休息時間，並同意員工穿著短袖、短褲上班。工黨影子商業大臣皮德庫克（Laura Pidcock）也指出，在炎熱的環境下工作，不僅會增添壓力，還會降低工作效率，甚至是生病，「加上受到影響的通常都是薪資最低、最無保障的工人。」

▲工人在烈日下工作。（圖／達志影像／美聯社）



但這項提案也引來不少反對聲浪，經濟事務學會（Institute of Economic Affairs）認為，若是每個雇主都必須按照這項法規行事，那麼全球暖化就會加劇。國際能源署（IEA）營運長梅耶（Andy Mayer）痛批，工黨只是在追求媒體版面，這樣的規定無益於任何人，「適合倫敦市中心的高級書店的法規，並不適用於雪菲爾（Sheffield）的鐵工廠，這樣的立法只會讓成本飆高，導致工人失業。」