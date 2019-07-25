太陽底下曬1.5小時…女子腿上出現超清晰「adidas」　友問：代言嗎？　

記者張方瑀／綜合報導

近日熱浪襲捲歐洲，英國東南部25日更測得39度高溫，打破2003年以來的紀錄，氣象部門警告民眾盡量避免在正午時刻出門，若要從事戶外活動，也一定要做好防曬準備。然而一名住在南部城市普爾（Poole）的女子，穿著愛迪達（Adidas）緊身褲在戶外坐了一個半小時後，換衣服時竟發現，腿上多了一條「愛迪達Logo」，讓她驚呼是不是該去跟愛迪達要贊助。

現年21歲的丹妮爾（Danielle Viagus-Fister）24日跟朋友約見面時，在30多度的高溫下坐在戶外近一個半小時，她還特地穿了運動緊身褲避免曬傷，沒想到當她準備換上比基尼去游泳時，卻發現小腿竟然被曬傷，仔細一看還有超清楚的「愛迪達」（Adidas）字樣。丹妮爾當下覺得又氣又好笑，立刻拍了照片放到臉書上，她的朋友還回覆她「你現在是在替愛迪達代言嗎？」

英國東南部城鎮24日接近中午時，就測得39度高溫，打破2003年38.5度的紀錄，公共衛生部門持續對東部地區發布三級高溫警戒。鐵路網公司（Network Rail）也發出警告，東南部地區的鐵路有可能產生變形，會適時停駛、減速，也呼籲民眾避免在白天搭乘鐵路。

▼女子腿上曬出「愛迪達」。（圖／翻攝自Facebook／Danielle Viagus-Foster）

