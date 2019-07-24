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4個關鍵讓郭台銘90天從政路受挫　范世平：還是可能出來選

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▲▼郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，代表國民黨角逐2020總統寶座，但鴻海創辦人郭台銘始終未把話說死。對此，台師大教授范世平投書《信傳媒》並在臉書表示，郭台銘之所以在國民黨總統初選中挫敗，有4個關鍵，郭台銘現階段觀望台北市長柯文哲的動向，他認為郭台銘還是可能出來選。

目前與家人正在日本散心的郭台銘，日前突然在臉書再提「0到6歲國家養」的政策，還強調自己「不為名利，只為理想」、「中華民國最強外掛持續上線」，他的下一步備受關注。

范世平分析，郭台銘之所以會輸掉國民黨總統初選，有4個關鍵原因，第一，把初選當大選打，議題五花八門；第二，只有空戰，陸戰輸給韓國瑜；第三，選情告急反應荒腔走板；第四，永遠只有自己對。

范世平認為，郭台銘還在觀望，沒有確定退出大選，先看韓國瑜消風到什麼程度再決定，韓國瑜「今天爬樹了，為了找蚊子，但蚊子不是在水溝嗎？不知道高雄市民怎麼看，我只知道罷免連署已經過了15萬，還在增加中。」

范世平指出，但韓國瑜即便民調再下滑也不可能退出大選，因為沒退路，只能往前衝，因此，郭台銘只能脫黨參選；此外，郭台銘也還在觀望柯文哲，柯文哲若不參選，郭台銘肯定出來，柯文哲若出來，而韓國瑜民調跌很快的話，郭台銘還是可能出來。

▲▼師範大學政治研究所教授范世平。（圖／記者陳政錄攝）

▲范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

除了范世平認為郭台銘仍有出來選的可能，前民進黨立委沈富雄23日在《雲端最前線》節目中也篤定地說，郭台銘一定選，勝選機率過半。

沈富雄表示，國民黨說郭台銘不會選，黨內人士心境不同，有的人是喊話，有的人是語帶威嚇，各種語氣不同，但國民黨是一面倒喊話郭台銘不會選，但他認為郭台銘一定選。

沈富雄指出，郭台銘在考慮與柯文哲重疊度的地方，到底跟柯文哲各選各的、搭檔參選、要合作到什麼程度，郭台銘希望設計出一個最好的結果，「但這個由不得他」，因為柯文哲是懂得自己操盤的個性，與郭台銘有點「諜對諜」，但無論如何，郭台銘一定參選。

沈富雄認為，郭台銘要改變原先在國民黨總統初選時的作法，郭陣營發言人、永齡基金會執行長劉宥彤之前說郭台銘是「郭不懂」、柯文哲是「柯半懂」，這句話講得沒錯，可說是「名言」，「我認為郭台銘要完全改頭換面」，好好的選，「他當選的機會超過一半」。

▲▼沈富雄篤定郭台銘一定選，而且勝選機會超過一半。（圖／翻攝《雲端最前線》）

▲沈富雄篤定郭台銘一定選，而且勝選機會超過一半。（圖／翻攝《雲端最前線》）

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關鍵字：郭台銘,郭台銘,范世平

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