拱郭董參戰2020？柯文哲避談：深呼吸、放輕鬆

記者陳家祥／台北報導

儘管國民黨已定調由韓國瑜出馬角逐2020總統大位，但最大變數仍是目前在國外「散心」的郭台銘是否會脫黨參選；另一方面，外界也不斷謠傳「柯郭」結盟一事，都讓2020的情勢更加詭譎。對於又被爆出要與郭台銘「策略結盟」，柯文哲24日受訪時說，「常常在報章雜誌讀到我們人事命令、我們的計畫，都覺得奇怪」，無奈表示郭台銘根本不在台灣。

對於有週刊報導「郭柯策略聯盟」，還提到目前柯營的策略是拱郭選，柯文哲反問，「欸這哪個報紙？」、「啊他是從哪裡得到消息？」，記者接說是幕僚透露的後，柯表示，「幕僚說？哇，每天都幕僚說、親柯人士、友柯人士，我常常在報章雜誌讀到我們人事命令、我們的計畫，都覺得奇怪，你有沒有問他說從哪聽到的？」

儘管柯文哲一概不正面回答，但媒體仍不放棄追問，若郭台銘真的參選，是否還會投入選戰變「四腳督」？柯文哲說，「這是這樣嘛，深呼吸、放輕鬆、繼續往前看。」

另外，前總統陳水扁在臉書上爆料，只出柯文哲藉著到台南參訪的機會，有和「Crazy Friday」林義豐見面？柯文哲大方表示「有啊」，並稱「見林義豐跟一定會選，這有什麼邏輯關係嗎？」，強調就認識朋友、增廣見聞，聽聽人家講話，「我們每天在社會上不是這樣嗎？所以老實講，it's sceience，因果跟相關是兩回事。」

▲柯文哲出席翡翠原水管工程動土典禮。（圖／記者葉南州攝）