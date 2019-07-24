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樓梯上跌落！「畚箕頭」插入她肛門4cm...拔出後鮮血狂噴

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▲▼「畚箕頭」插入肛門。（圖／翻攝自《搜狐》）

▲「畚箕把手」插入邢女肛門。（圖／翻攝自《搜狐》）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸廣東市近日發生一起尷尬意外。一名30歲的邢姓女子不慎跌落樓梯，沒想到竟被「畚箕頭」直直插進肛門，邢女丈夫見狀後嚇得急忙將其拔出，結果導致鮮血直流，只好趕緊將女子送醫。

據《搜狐》報導，事件發生於本月6日的晚上8時許，邢女在自家店裡爬樓梯取貨時沒站穩，從樓梯上摔了下來，不幸發生了意外。邢女回憶道，「當時才爬了3格左右，因為樓梯很窄又穿著拖鞋，腳滑了一下就直接向後仰了下來。」沒想到這一跌，竟導致放在樓梯正下方的「畚箕把手」直直插進了肛門。

▲▼「畚箕頭」插入肛門。（圖／翻攝自《搜狐》）

▲畚箕把手從肛門取出，導致鮮血直流。（圖／翻攝自《搜狐》）

邢女痛得當場慘叫，本來正在看店的丈夫急忙衝過來，馬上將畚箕頭拔出，結果卻導致邢女的肛門鮮血直流，一家人趕緊將她送醫。最後經腸鏡檢查後發現，邢女的皮膚至肛門附近大片撕裂，傷口長度大約4公分，所幸，並沒有損害到其生殖系統和泌尿系統。醫生於隔日替邢女做清創手術，目前已無大礙。

醫生表示，經再次檢查，確定邢女只是肛門周圍皮膚撕裂，並沒有傷及到附近的神經、肌肉、血管，邢女在短期內肛門可能會有疼痛感、出血、便秘等狀況，但很快就會恢復正常，不會對排便產生影響，「可以說是非常幸運」。

醫生也提醒，肛門受外傷的情況較為少見，如有外物插入肛門造成其損傷，應該保留刺入物到醫院再進行拔除；如果刺入物較長則可以先截斷保留，來醫院後再拔除，「切勿盲目拔除，否則一旦刺破肛門附近的血管等等，就有可能導致大量出血」。

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關鍵字：大陸,畚箕,肛門,廣東

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