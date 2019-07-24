華聞快遞／上半年福建進出口總值同比增長6.8%

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

《福建》上半年福建進出口總值同比增長6.8%

據廈門海關統計，上半年，福建省累計進出口6357.4億元，同比增長6.8%，高於同期大陸全國外貿進出口增速2.9個百分點。其中，出口4059.3億元，同比增長11.9%；進口2298.1億元，同比下降1.2%。（福建日報）

《重慶》大陸首個涉外婚姻收養登記領域國家級標準化試點在渝通過驗收

「重慶市涉外婚姻收養登記公共服務綜合標準化試點」通過大陸國家市場監管總局驗收，意味著該市已完成大陸全國首個涉外婚姻收養登記領域的國家級標準化試點。（重慶日報）

《浙江》上半年浙江全省固定資產投資增速創近27個月新高

上半年，浙江全省699個「4+1」重大項目完成投資3888億元，為年度計劃的54.5%，實現時間過半、任務過半。其中，大項目聚集大能量，帶動作用持續增強。46個總投資100億元以上的單體實施類項目，完成投資937億元，為年度計劃的54.8%，持續高於全省重大項目投資完成進度。（浙江日報）

《海南》海南省發佈自貿試驗區 第四批制度創新案例

這7項自貿區制度創新案例分別為：建築工程施工許可告知承諾制；無稅不申報；優質農產品出口動態認證+免證書免備案；打造全省不動產統一登記工作新體系；「一站式」公共服務平台——椰城市民雲；建立全天候進出島人流、物流、資金流監管系統；大數據集成創設旅遊消費價格指數指標體系。（海南日報）

▲海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）

《山東》上半年「經濟成績單」出爐 濟南GDP增速7%

山東在大陸全國率先打造機構改革後首張一體化權責清單：截至6月底，省直部門（單位）全面公佈省級行政權力事項2832項、公共服務事項334項，對應責任事項23355項。（大眾日報）

《湖南》湖南「工業4.0」創新中心投入運營

作為該省首個「工業4.0」孵化與服務平台，中心將與區域內外的企業、技術專家、行業專家、高等院校進行合作，搭建裝備智能製造的政、產、學、研區域協同創新平台。將致力於推動智能製造技術創新和擴散、智能製造人才培養和職業培訓等。（湖南日報）

《四川》四川省將啟動現代農戶家庭農場培育計劃

今年起，四川省將啟動現代農戶家庭農場培育計劃，把長期穩定務農的小農戶培育成為家庭農場，到2022年，分兩批次培育家庭農場5000家以上。此輪培育中，以糧油為主的家庭農場占比將超50%，養殖型和種養結合型的家庭農場占20%左右。（四川日報）

《北京》未來北京市「城市傢具」將全部配專屬QRcode

正在研究制定城市公共空間服務設施管理辦法，街面上的一切公共服務設施未來都將配上專屬QRcode。未來城管執法也將「認碼」執法，沒有QRcode的設施一律將被認定為違規設施。城市道路公共服務設施俗稱「城市傢具」，包括垃圾箱、座椅、公交站亭、指路牌等。（北京青年報）

▼北京晚間街景。（圖／記者馬叔安攝）