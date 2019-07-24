兇手刺殺成功「舉臂歡呼」！碩士生「連中7刀」濺血斃命　現場細節圖曝光

▲中科院碩士生謝雕被高中同學殘忍殺害。（圖／翻攝自《南方都市報》）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一名中科院碩士生謝雕在餐廳宴請高中同學吃飯，不料卻慘死現場。當時，周姓同學入座沒多久，突然起身連刺他7刀，刺殺成功後還高舉雙手「慶祝」成功，隨後從容離去。謝雕被殺案24日早在北京市第一中級人民法院開庭，不過開庭前半小時突然宣佈取消。

據《南方都市報》報導，謝雕的父親謝中華說，因為24日的庭審，親屬一行七八人已經抵達北京，「希望兇手死刑，立即執行。」

今早開庭前半小時，謝雕母親突然接到法院電話，被告知今天的庭審被推遲，一度情緒崩潰痛哭出聲。據法院工作人員表示，因突發情況才推遲，將對謝雕家屬耐心解釋。

綜合陸媒報導，謝雕聽聞高中同學周凱旋從重慶來訪，決定請吃飯招待，當天還特地將照片打卡發到網上。不料此時周凱旋面露凶光，趁著謝雕準備點菜，突然起身1刀刺進對方胸口。謝雕中刀後顯露不可置信的表情，雙手捂住已滲出鮮血的胸口，逃到走道上不斷後退，豈料被殺紅了眼的同學再次放倒，頸部、背部又中數刀，當場慘死。

如今行刺原因曝光，竟是周凱旋2年前在同學聚會上和謝雕發生了爭執，遂起了殺心，直到2年後帶上匕首，從重慶去北京赴飯局。

▲案發現場的行兇者周凱旋。（圖／翻攝自《南方都市報》）

本案曾於2019年5月24日上午在北京市第一中級人民法院開庭審理，公訴方量刑意見為死刑。兇手周凱旋在庭上主動要求判處死刑立即執行，並未為自己辯護。當時，謝雕父親和本案代理律師都滿意庭審結果。

謝雕父母稱，「庭審中，周凱旋多次看向我們，眼中毫無悔意；我們拒絕一切民事賠償絕不諒解，結果出來後會把判決書燒給謝雕。」

讓謝父氣憤表示，案發後至今周凱旋家人都未曾向謝家人道歉，「從來沒主動聯繫過我們，更沒有一句對不起。」