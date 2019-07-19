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假冒「刑事局幹員」持搜索票強盜155萬！正港刑警逮6幫派成員

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記者邱中岳／台北報導

刑事局破獲暴力討債案，將薛姓主嫌等天道盟同心會成員共6人逮捕歸案。警方發現，薛嫌行徑相當囂張，一但被害人償還不出款項，就會遭到痛毆、甚至持刀捅傷；更離譜的是，薛嫌還曾假冒刑警前往被害人家中搜刮財物。警方事後逮捕6人，訊後依強盜、組織犯罪條例及傷害等罪嫌送辦。

警方調查，41歲的薛姓嫌犯為天道盟同心會成員，2018年7月涉嫌在土城地區替債主追討百萬債務，竟強押被害人到汽車旅館痛毆逼簽本票，事後對方還不出錢來，更直接衝往對方家中持刀刺傷對方。

▲▼薛姓男子等人竟大膽假冒刑警前往被害人家中搜刮155萬元財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲薛姓男子等人竟大膽假冒刑警前往被害人家中搜刮155萬元財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

而2018年11月間，薛嫌又夥同2名共犯，假冒刑警並持「刑事局」搜索票至1名男子家中，聲稱對方觸犯《洗錢防制法》要對方配合搜索，被害人指出，對方穿著刑警背心、持搜索票，將家中準備買房子的錢拿走。

被害人表示，薛得手155萬後還退款90萬給被害人，表示案件不會再繼續辦了，被害人報案時表示，「對方莫名其妙穿刑警背心來敲門，還出示搜索票」，結果竟是遭對方強盜65萬元得逞。

▲▼薛姓男子等人竟大膽假冒刑警前往被害人家中搜刮155萬元財物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲薛姓男子等人替債主討債，竟直接強押被害人到汽車旅館痛毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

而薛行徑不只這幾樁，在2019年5月份，更替債主追討15萬元投資債務，將被害人強押至土城汽車旅館，並持球棒將對方手腳打斷。警方事後展開追查，18日兵分多路拘提薛男等人到案，並起獲毒品以及犯罪用的球棒。

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關鍵字：刑警,刑事局,幹員,強盜,155萬

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