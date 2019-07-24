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台南U12開賽進入倒數2天　市府團隊完成整備

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▲2019 WBSC U12世界盃少棒錦標賽比賽場地「亞太國際棒球訓練中心」少棒球場即將整備完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019 WBSC U12世界盃少棒錦標賽比賽場地「亞太國際棒球訓練中心」少棒球場即將整備完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019WBSC U12世界盃少棒錦標賽7月26日開賽，市府緊鑼密鼓投入最後階段整備工作，亞太國際棒球訓練中心少棒球場的紅土整平及草皮養護作業已完成，其他軟硬體設施最後測試、周邊環境整理與環境消毒等作業，將於24日全部完成，大會國際技術委員現場會勘時，對室內投打練習場等設施整備情形表示高度肯定。

市府表示，這幾天台南天候終於晴朗，工作人員加緊腳步巡查，確保球場各項設施符合WBSC大會規範，大會國際技術委員長在23日抵達球場會勘，對於市府團隊在天候不良因素下仍克服困難完成整備表示讚許，24日傍晚也會與市府再次進行開賽前會勘，務求給予球員安全合宜的比賽場地，同時提供球迷舒適的觀賽空間。

▲2019 WBSC U12世界盃少棒錦標賽比賽場地「亞太國際棒球訓練中心」少棒球場即將整備完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關少棒主球場防治秋形軍蟲工作進度，工務局指出，秋行軍蟲並未危害球場草皮，農業局已於7月19日會同相關單位至現場進行噴藥防治，整個草皮養護作業目前已完成。另外，環保局、水利局及安南區公所也投入大量人力整理球場周邊道路環境，準備迎接世界各國球迷的到來。

▲2019 WBSC U12世界盃少棒錦標賽比賽場地「亞太國際棒球訓練中心」少棒球場即將整備完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於外界關心登革熱疫情是否影響比賽一事，衛生局表示不必恐慌，只要做好「巡、倒、清、刷」四個基本動作，就可以有效防治登革熱。天然草皮並不是主要的登革熱病媒蚊孳生源。同時，為了避免影響比賽進行及讓蚊蟲產生抗藥性，噴灑防疫藥物的時間、地點與頻率，也會經過專業的評估之後施行，以避免過度噴灑而讓病媒蚊產生抗藥性，使得防疫徒勞無功。

WBSC世界棒壘總會會長Mr. Ricardo Fraccari也在7月20日抵台，在黃偉哲市長的陪同下，親自蒞臨球場視察，他並表示很高興球場歷經三位市長的支持，終於將展示在全世界面前。

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關鍵字：台南,U12,整備

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