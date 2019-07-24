電動自行車改裝超速、雙載　屏東監警聯手稽查扣車＆開罰

▲屏東縣警方會同屏東監理站在墾丁地區加強電動自行車稽查勤務，確保觀光品質及遊客安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，屏東縣墾丁等地區吸引許多遊客前來旅遊，租用電動自行車代步，因不熟悉車輛操作、地形路況、交通規則及部分業者擅自改裝調高電動自行車行駛限速25公里規定，導致交通事故頻傳，屏東縣警察局會同屏東監理站等單位已加強取締措施，並開出10多張雙載違規單，查扣改裝超速車輛，呼籲業者及遊客遵守交通規則，以免受罰，並確保觀光旅遊品質。

縣警局交通隊說，電動自行車無年齡限制又無須考照，很受遊客青睞，尤其恆春墾丁地區常有外籍遊客租借電動自行車作為旅行的代步工具，為確保交通安全，該隊與恆春分局結合屏東監理站，使用手持式電子測速槍，在墾丁易肇事路段執行監警聯合稽查專案強力執法，針對超過最高行駛速率每小時25公里電動自行車，依據「道路交通管理處罰條例」相關規定，開罰業者1200元到3600元，並當場將車輛移置保管。

警方在告發取締時，也針對到場出租業者宣導電動自行車新修法令規定，並告誡勿任意改裝車輛速率，以維來台旅客行車安全；另針對雙載的遊客開單告發處罰，這些遊客以韓國、大陸居多。

交通隊指出，為降低電動自行車肇事率，屏東縣警方針對屏東火車站、工業區周邊、東琉碼頭或漁市場附近等重要路段加強稽查勤務。

屏東縣警局長葉明潭表示，暑假期間，來縣內旅遊人數增多，籲請民眾遵守交通相關規定，不要違規；警方也會持續和屏東監理站實施監警聯合稽查，尤其墾丁等觀光旅遊興盛景點加強執法勤務，以維護旅客來台旅遊品質，及用路人行車安全。