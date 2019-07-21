影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

▲嘉義牧場工人掉進輾草車慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者戴若涵／台北報導

嘉義縣六腳鄉魚寮村一處牧場20日下午發生離奇死亡意外，年約71歲的洪姓工人在作業時突然不慎失足、摔墜操作中的牧草粉碎機，當場被機具攪碎慘死。法醫高大成表示，以這樣的案例來說，洪男生前遭受極大痛楚，若疼痛分為12級，他死前疼痛指數將近10、11級。

這起死亡事故就發生在20日下午5時許，嘉義消防局接獲民眾報案，指稱魚寮村一處牧場有人跌落大型機具中，待警消趕抵現場後，發現資深老員工洪男失足摔墜到操作中的牧草粉碎機內，當場慘死，遺體支離破碎，衣褲也全被機具攪成一團；嘉義檢方21日會同法醫相驗，確認洪男死因為軀幹肢體離斷創傷、創傷性休克而亡，目前尚存仍可辨識的部位僅有顱骨、頭皮、耳朵、2側上肢前臂、右側肱骨、右側股骨、脛骨、兩側腳掌等約11處。

▲嘉義牧場工人掉進牧草粉碎機，僅剩11塊殘屍可辨別部位。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對這起案例，知名法醫高大成接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時提到，一般人若是身上大血管斷裂2至3條，在短短1分鐘左右的時間內便會失去意識死亡，而人的疼痛程度若分為12級，洪男事發時所遭受的疼痛達10、11級左右，直逼最高級。

高大成也提醒，像這類案件需進一步釐清死者為意外、他殺或自殺。過去他曾驗過不少經歷火車撞擊意外的遺體，其中一件令他印象相當深刻，一名女性遭火車撞擊身亡，當所有人都以為是女子想不開尋死，結果驗屍結果出爐，發現女子胃部竟出現安眠藥顆粒，原來她非自殺，而是遭他人暗算。另外，高大成表示，由於火車行駛速度快，撞擊力道大，在事件發生當下，人的身體常被撞成屍塊面目全非，骨頭也被撞得粉碎，相當駭人。

▲知名法醫高大成。（圖／東森新聞）

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