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荷蘭18歲辣模「搭富豪3P不羈夜」　隔天全裸墜樓慘死…警重啟謀殺調查

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▲▼18歲荷蘭女模大馬裸體墜樓亡 謀殺案重啟調查。（圖／翻攝自IG「ivana_smit」）

▲斯密特（Ivana Smit）度過一個不羈夜後，隔天被人發現全裸陳屍在大廈6樓。（圖／翻攝自IG「ivana_smit」）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭18歲女模斯密特（Ivana Smit）在馬來西亞墜樓案，先前雖然傳出美國富豪約翰遜夫婦涉有重嫌，但在檢警和驗屍官相驗下排除他殺可能，最終認定是吸毒過量墜樓而死。斯密特死後2年，這起自殺未明、他殺可疑的案件又再重啟調查。

斯密特於2017年12月7日下午3點多，被人發現全裸陳屍在吉隆坡一處公寓大廈，當地警方初步判定她從20樓墜落6樓，並透過調閱監視器找出關係人─大廈主人、美國富豪約翰遜（Alexander Johnson）。影片中顯示，約翰遜在前一天晚上以公主抱方式抱著斯密特，妻子露娜（Luna Almaz）沒有絲毫不悅，反而面帶微笑。

▲▼18歲荷蘭女模大馬裸體墜樓亡 謀殺案重啟調查。（圖／翻攝自IG「ivana_smit」）

▲斯密特的死疑點重重。（圖／翻攝自IG「ivana_smit」）

約翰遜夫婦供稱，他們是在夜店和斯密特認識並邀請她到家中大玩3P，隔天早上送5歲女兒上學前，還看到斯密特躺在床上呼呼大睡，回來後卻不見人影，直到下午才得知邂逅的女模死在自己的房產內。儘管約翰遜夫婦試圖極力撇清嫌疑，關係過於重大卻也讓他們收到死亡威脅。

檢警後來驗出斯密特血液中含有酒精和搖頭丸成分，研判死於吸毒過量失足墜樓，但在斯密特請來的英國籍退休警察托瑪斯（Mark Williams-Thomas），以及第二次參與驗屍的荷蘭籍法醫古特（Frank van de Goot）檢驗下，並不能排除他殺可能。

綜合外電報導，忽略斯密特身上的瘀傷等外力痕跡，以及指甲內殘留的DNA，法庭今年3月認定斯密特死於「不幸意外」。經過家人上訴後，高等法院上週推翻原驗屍官的判定，並由警方在27日宣布朝謀殺案方向重啟調查。.

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