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加拿大自駕旅行…車半路拋錨拒救援　情侶離奇陳屍偏僻公路

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▲▼情侶陳屍加拿大公路旁。（圖／翻攝自Facebook／Chynna Deese）

▲這對情侶熱愛旅遊。（圖／翻攝自Facebook／Chynna Deese）

記者張方瑀／綜合外電報導

加拿大一名24歲女子日前與23歲的澳洲籍男友，被發現陳屍在卑詩省（British Columbia）北部的公路旁，根據目擊者指出，當時這兩人的車子疑似拋錨在路邊，「但兩人看來很開心，沒有什麼問題。」目前警方朝向謀殺案調查，不過意外發生地點非常偏僻，還需要更多目擊者證詞。

加拿大皇家騎警（RCMP）發布聲明指出，24歲的加拿大籍女子迪斯（Chynna Noelle Deese）與24歲的澳洲籍男子福勒（Lucas Robertson Fowler）15日被發現陳屍在卑詩省利得雅溫泉（Liard Hot Springs）以南20公里處的阿拉斯加公路（Alaska Hwy）旁。福勒的父親更是澳洲新南威爾斯（New South Wales）警局局長，其家屬表示，兩人已交往1年半，曾經去過許多國家旅遊。迪斯的母親也說，兩人對未來非常有規劃，就連這次的自駕旅行也都有是先告知家人路線。

▲▼情侶陳屍加拿大公路旁。（圖／翻攝自Facebook／Chynna Deese）

▲死亡男子父親為澳洲警察局長。（圖／翻攝自Facebook／Chynna Deese）

警方表示，他們是在15日上午接獲報案，尚不確定這是起預謀或隨機殺人事件，「現階段沒有證據指出，這起意外和伊斯蘭國的恐怖攻擊有關，也沒有證據顯示這會提供公共安全風險。」澳洲警方則透露，兩人可能是在車子旁遭到槍擊，將會投入人力與加拿大警方合作調查。

有位目擊民眾指出，當時兩人的車子疑似拋錨在路旁，但來往車輛非常多，所以沒有特別停下車查看。而另外一位與這對情侶說過話的目擊者則表示，兩人的車子確實是拋錨在路邊，不過當他詢問是否需要幫助時，兩人僅表示應是汽缸積水，他們在一旁等等看就好，「他們看起來很輕鬆開心，沒想到會發生意外。」

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