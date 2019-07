加拿大自駕旅行…車半路拋錨拒救援　情侶離奇陳屍偏僻公路

▲這對情侶熱愛旅遊。(圖/翻攝自Facebook/Chynna Deese)



加拿大一名24歲女子日前與23歲的澳洲籍男友,被發現陳屍在卑詩省(British Columbia)北部的公路旁,根據目擊者指出,當時這兩人的車子疑似拋錨在路邊,「但兩人看來很開心,沒有什麼問題。」目前警方朝向謀殺案調查,不過意外發生地點非常偏僻,還需要更多目擊者證詞。

加拿大皇家騎警(RCMP)發布聲明指出,24歲的加拿大籍女子迪斯(Chynna Noelle Deese)與24歲的澳洲籍男子福勒(Lucas Robertson Fowler)15日被發現陳屍在卑詩省利得雅溫泉(Liard Hot Springs)以南20公里處的阿拉斯加公路(Alaska Hwy)旁。福勒的父親更是澳洲新南威爾斯(New South Wales)警局局長,其家屬表示,兩人已交往1年半,曾經去過許多國家旅遊。迪斯的母親也說,兩人對未來非常有規劃,就連這次的自駕旅行也都有是先告知家人路線。

警方表示,他們是在15日上午接獲報案,尚不確定這是起預謀或隨機殺人事件,「現階段沒有證據指出,這起意外和伊斯蘭國的恐怖攻擊有關,也沒有證據顯示這會提供公共安全風險。」澳洲警方則透露,兩人可能是在車子旁遭到槍擊,將會投入人力與加拿大警方合作調查。

有位目擊民眾指出,當時兩人的車子疑似拋錨在路旁,但來往車輛非常多,所以沒有特別停下車查看。而另外一位與這對情侶說過話的目擊者則表示,兩人的車子確實是拋錨在路邊,不過當他詢問是否需要幫助時,兩人僅表示應是汽缸積水,他們在一旁等等看就好,「他們看起來很輕鬆開心,沒想到會發生意外。」

