F-35將被全球暖化打敗　F-35耗油量試算「大輸F-16」

▲F-35的最大敵人，竟然會是全球暖化。（示意圖圖／翻攝自美國空軍官網，下同）



記者林彥臣／綜合報導

F-35隱形戰鬥機號稱「天下第一戰機」，也說明的要打敗它有多困難，但是F-35卻傳出可能被「全球暖化」這個強敵打敗，因為有挪威環保主義者抗議，空軍從F-16換裝為F-35將會增加二氧化碳的排放。

根據挪威媒體《達格薩維森報》（Dagsavisen）報導，據估計新型戰鬥機的平均油耗比當今的戰鬥機增加約60%，F-35平均每小時消耗5600公升的油量，F-16平均每小時消耗3500公升，更高的燃料消耗量將會轉化為更多的二氧化碳，浙江造成氣候變遷與全球暖化等影響，這使挪威政府陷入了兩難境地，即使挪威一直處於環保主義的最前沿，但軍方產生的碳排放預計仍將急劇增長，這在很大程度上歸咎於挪威空軍。

《達格薩維森報》指出，去年，武裝部隊的飛機，船隻和車輛估計的排放量為24.2萬噸二氧化碳當量，預計到2030年會達到32.2萬噸二氧化碳當量。

挪威國防部官員拉爾斯•吉布勒（Lars Gjemble）說，挪威軍方正在努力減少F-35的碳足跡，國防部門正在逐步淘汰化石燃料用於取暖，以減少溫室氣體的排放，在F-35的訓練上也會把模擬器的訓練比例增加到40%，這個比例明顯超過F-16。

挪威環保主義者對此還是不放心，一位激進主義者說，購買52架新型戰鬥機使，武裝部隊所有其他氣候措施的效果都被抵銷，甚至可以確定碳排放量是急劇增加，武裝部隊的碳排放量也必須像其他社會單位一樣，朝向減少碳排放的目標前進。

前司法部長、政治立場為自由主義者的進步黨（Fremskrittspartiet）成員珀•威利•阿蒙森（Per-Willy Amundsen）消除了這些擔憂，進步黨立場認為，防禦能力應被優先考慮，除非氣候狂熱者想關閉武裝部隊，否則他們應該就如何減少碳排放而又不損害國防戰力來提出有建設性的想法。



阿蒙森認為，即使使用F-35，挪威的軍事力量也只會產生全球二氧化碳總產量的極小一部分，「我們知道挪威約佔全球溫室氣體排放量的0.14％，國防排放量佔挪威總排放量的0.45％，根據今天的排放量，挪威國防部預計的排放量增加將佔全球溫室氣體排放量的約0.00022％。」

阿蒙森建議，減少軍事二氧化碳排放量的最佳方法是核動力武器，「這是確保作戰和有效防禦的一種方法，同時也減少溫室氣體排放，切換到幾乎無排放的核動力武器系統，確實可以減少溫室氣體排放」。

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