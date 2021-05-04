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地表最猛4把槍！　這支「殺傷力太強」遭強迫停產

▲槍械示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍械示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

槍支的誕生對於人類社會是一把雙刃劍，因為槍支在戰爭中提高了戰鬥力，同時槍械性能過於出色，也會被許多不法分子加以利用，對於一般民眾和軍警來說，絕對不是什麼好事。軍事與武器資訊專欄《迷彩前沿》近日整理了地表「犯罪率最高的4把槍」，其中擁有強悍殺傷力的「烏茲衝鋒槍」，因被黑幫使用並造成氾濫，最終遭美國聯邦政府列入黑名單。

1.AK47步槍

基本上有火拼的地方就有它的存在，不管是黑幫衝突或恐怖分子搞襲擊，首選都是AK47。背後原因在於AK47威力強大，且十分廉價，花費的成本低，戰亂地區跟大白天沒有區別。截至目前為止，全球已經售出1.7億支AK47步槍，而倒在它槍口下的生命接近百萬，故而AK47被譽為全球最危險步槍。

▲槍械示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲AK47步槍有「全球最危險步槍」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

2.烏茲衝鋒槍

它每分鐘的射速高達1300多發子彈，強大火力網讓敵人插翅難飛。但是在美國，因為烏茲衝鋒槍被很多不法人士使用並造成泛濫，最終被聯邦政府拉進了黑名單，並禁止出售和生產。

3. 沙漠之鷹手槍

這是一把口徑超大的手槍，使用的是.50口徑，相當於12.7毫米。自以色列生產出來後，因強大戰鬥威力，受到眾多國家的關注，進而開始紛紛下單，隨後沙漠之鷹開始售往全球各個地區，知名度得到提升，包括警察、軍隊、執法部門都在配置，黑幫分子亦是人手一支。

4. 蠍式衝鋒槍

由捷克生產的這把微型沖鋒槍相當實用，它體積輕巧方便攜帶，操作上也非常簡單，單手拿就能夠射擊，幾乎沒有什麼後坐力。另外，載彈量方面，蠍式衝鋒槍也非常盡人意，持續火力輸出得到保證，因為這點深受僱傭兵喜愛，還有人將其譽為「僱傭兵左右手」。

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