開風帆環球遠航！西班牙海軍現身關島　聯合日艦演練

▲日本與西班牙海軍訓練艦「德‧埃爾卡諾號」進行訓練。（圖／翻攝自日本海上自衛隊官網）

記者郭家榮／綜合報導

為牽制中國海上軍事行動，日本海上自衛隊近期在關島周邊海域相繼與美國海軍、西班牙海軍進行聯合訓練，其中世界第3大高桅帆船的西班牙訓練艦「德‧埃爾卡諾號」（Juan Sebastián de Elcano）在進行環球遠航任務中抵達關島，也加入演練。

綜合媒體報導，日本海上自衛隊在官網上宣布，日本「夕霧號」護衛艦與西班牙海軍訓練艦「德‧埃爾卡諾號」進行通訊與戰術訓練，希望藉此提升信賴關係。報導指出，海上自衛隊與西班牙在太平洋聯合訓練的行動罕見，可能是近期中國大陸頻繁海上活動，讓英法德等國海軍對太平洋的關注度上升。

有著明顯風帆的西班牙海軍訓練艦「德‧埃爾卡諾號」建於1927年，是世界第3大高桅帆船，以麥哲倫死後，接續完成環球遠航任務的船長「德‧埃爾卡諾」命名。

▲德‧埃爾卡諾號。（圖／翻攝自西班牙海軍官網）

該船艦載著西班牙海軍官校學生，沿著麥哲倫當年的航行路線遠航，日前已橫跨大西洋，並通過南美洲南方的「麥哲倫海峽」，再長征太平洋，於2月26日已抵達關島與日本一同訓練，預計下一站將前往菲律賓，再經印度洋返回西班牙，藉此紀念麥哲倫500年前人類首次環球航行。