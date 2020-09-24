只能靠自己！專家撰3139字...曝第一波戰爭爆發的「平民生存手冊」

▲戰爭。（示意圖／pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

中共軍機大動作擾台，兩岸局勢一觸即發！有軍事專家在臉書指出，雖然他並不樂見兩岸發生戰爭，但礙於目前台灣的社會氛圍，他提供了「戰爭第一波下的平民生存手冊」，希望能提高各位戰爭爆發後的生存機率。

軍事評論家邱世卿在臉書撰寫長文指出，戰爭第一波指的是「防空警報響起後的24到48小時」。他認為，由於台海並不寬，「因此我們可以預測首波來襲的會是各類的火箭與飛彈，目標則會是各機場、防空飛彈陣地、雷達站以及通信與指揮中心。」

「當飛彈來襲時，我們唯一能獲得的警示是雷達探測到朝台灣飛來的空中飛行物。」邱世卿分析，這場戰爭的序幕將會在漆黑的夜晚（大約凌晨4點左右），民眾會被手機接收的國家警報、全島同步施放的空襲警報中驚醒開始，「請記住接下來很長一段時間，你都必須要依賴你自己。」

▲兩岸戰爭一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）



接獲警報後，他認為「最佳的策略」是找個沒有窗戶的房間，因為爆炸的震波會擊破窗戶的玻璃，四射的碎片可能會造成嚴重的割傷；同時也切記不要衝到大街上尋求避難，因為震波也會讓大樓的玻璃碎片從天而降，進而遭到致命的傷害。

邱世卿說，平民找到避難點後，盡量以臥倒或蹲坐的方式緊靠牆根與地板，用雙臂支撐上半身，胸部離開地面，避免強烈的震波撞擊胸腔導致內傷；「如果爆炸的地點距離您很近，請記得臥倒蹲坐時保持嘴巴微張，避免震波產生的壓差造成肺部急速擴張而受傷。」

接著邱世卿點出5項「長期安全避難場所」的條件，首先是具備「掩蔽以及遮蔽的能力」，例如能阻擋爆炸所產生的碎片及遮蔽狂風或降雨。再者是「充足的食物以及乾淨的飲水」、「應急的藥物」及「可以控制的火源或熱源」。

▲平民受到戰爭的苦難。（圖／路透社，下同）



最後才是「有足夠的安全阻隔措施」，例如一道堅固的鐵門、圍籬甚至是難以破壞的入口。邱世卿認為，戰爭爆發後會造成社會秩序崩解，大家必須提防其他人會搶奪資源，他形容「戰爭時期，高貴的人性比白犀牛還罕見。」

邱世卿提到，為了要瞭解外界所發生的情況，最好要準備一部收音機用以收聽無線電廣播的最新訊息，「只要比別人多知道一些訊息，生存的機會就會比別人高一些」，但強調不要隨意使用具有發送無線電波的收音機或電台設備。

他強調，除非有十足的把握，否則不要拿起槍枝作為自保的武器，「因為在戰場上所有拿槍的都會被視為軍人，不管是不是穿軍服。請記住自保的目的並不是讓強者可以活下來，而是讓老弱婦孺能安然度過難關。」

最後，邱世卿稱，上述的生存手冊還不夠詳細，但希望能透過這些幫助到各位朋友，「只要能在這危疑震撼的24到48小時存活下來，之後能平安的機會就會增加很多。」

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