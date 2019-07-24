印度SU-30考慮接受俄羅斯升級　20年老戰機戰力提升更致命

▲印度Su-30MKI。（圖／取自Indian Air Force ）



記者林彥臣／綜合報導

印度持續推進軍事現代化。最近訪問俄羅斯的印度空軍參謀長達諾阿表示，印度正考慮在俄羅斯幫助下，升級印度空軍250多架蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰機的航電和武器系統，印度媒體甚至以「更具致命性」來形容這次的升級案。

印度媒體Zee News今天報導，9日到12日訪問俄羅斯的達諾阿（Birender Singh Dhanoa）在接受俄羅斯國防部官方媒體紅星報（Krasnaya Zvezda）訪問時說，印度對俄羅斯協助升級米格21（MiG-21）、米格27（MiG-27）和米格29（MiG-29）的計畫感到滿意。

達諾阿指出，現在這些戰機（米格21、米格27和米格29）擁有更多現代化的武器系統和航電設備。在最近的演習中，印度空軍使用這些戰機，對升級後的結果非常滿意。

因此，達諾阿說，印度空軍正在考慮在俄羅斯協助下，升級已使用約20年的蘇愷30MKI戰機。這些戰機的航電設備和武器系統也需要現代化，印度空軍已經要求俄羅斯根據現在的需求提出升級建議報告。

他指出，俄羅斯一直是印度最大的國防硬體和軍事裝備供應國，兩國可在印度合作生產零件和備件。以蘇愷30MKI為例，根據雙方的合約，蘇愷30MKI大部分的裝備在印度生產。

達諾阿表示，印度已對包括米格29在內的多種軍事硬體進行現代化改造，並與俄羅斯討論在印度生產零組件的可能性，這將大大降低時間、成本，且縮短生產周期。

即使美國反對，印度仍向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統。達諾阿指出，S-400已成為遊戲規則改變者，顯著提高印度空軍和防空的作戰能力。

面對巴基斯坦和中國雙重威脅，印度這幾年來積極進行軍事現代化，把現有戰機升級，同時也採購新戰機，以取代必須汰換的老舊戰機。

Su-30MKI戰鬥機是俄羅斯蘇霍伊公司所開發的一種多用途雙座戰鬥機，已收權給印度HAL生產，是一款適用於全天候，空對空和空對地任務的戰鬥機，型號中的M代表多功能、K代表出口、I代表印度。

▲印度布拉莫斯飛彈（BrahMos）。（圖／達志影像／美聯社）



Su-30MKI最大速度2450km/hr（2.00馬赫），最大航程3,000公里，主要武器包括R-60短程空對空飛彈、R-27中程空對空飛彈、R-73短程空對空飛彈、R-77中程空對空飛彈、K-100空對空飛彈、布拉莫斯反艦飛彈、無畏巡弋飛彈、Kh-31中程空對艦飛彈等等。



