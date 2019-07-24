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央視曝特殊隱身裝備　讓殲-20在雷達上看來只是一隻蜜蜂

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▲▼中國電科專家披露，正在測試一個特殊的隱身裝備，可使本來在雷達看來僅是一隻麻雀的高性能隱身戰機「比蜜蜂還小」，似乎暗示殲-20裝備後可大幅度減少RCS信號。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國電科RCS測試曝光。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍王牌戰機殲-20的隱身能力到底如何，綜合多方消息認為，該機正面RCS（雷達反射截面積）平均值為0.01平方米，不會輸給美國F-22太多。日前中國電科專家披露，正在測試一個特殊的隱身裝備，可使本來在雷達看來僅是一隻麻雀的高性能隱身戰機「比蜜蜂還小」，似乎暗示殲-20裝備後可大幅度減少RCS信號。

《央視》在專題報導中特別介紹中國電科常慶功團隊，突破西方技術封鎖，成功解碼中國隱身戰機RCS測量方法，進而推廣到全軍部隊。報導指出，常慶功在2005年組隊形成研發七組，專門負責RCS測試研發。經過2年攻關，終於在2007年突破，解決中國戰機隱身性能測試的難題，實現對小型隱身測試目標的RCS測量。

▲▼中國電科專家披露，正在測試一個特殊的隱身裝備，可使本來在雷達看來僅是一隻麻雀的高性能隱身戰機「比蜜蜂還小」，似乎暗示殲-20裝備後可大幅度減少RCS信號。（圖／翻攝自大陸網站）

此外，該報導還罕見曝光RCS測量微波暗室，出現一組不同直徑的神祕金屬小球。陸媒認為，這可能是RCS標準小球，從外觀看來如一個橄欖球般大小，同時還有直徑5厘米（公分）、3厘米、1厘米的小球，藉此測量對電磁波的反射能力，形成RCS標準砝碼。

目前世界各大軍事強國已經將RCS作為衡量軍艦、飛機、導彈等裝備隱身性能的重要指標，因此RCS測試成為鑒定隱身裝備是否合格的最後一道程序。根據美軍透露的消息，當今地表最強戰機F-22在雷達上相當於一隻飛鳥或是一個橄欖球的回波，其RCS只有0.0065平方米，但也有人認為實際正面的RCS在0.01平方米左右。

▲▼中國電科專家披露，正在測試一個特殊的隱身裝備，可使本來在雷達看來僅是一隻麻雀的高性能隱身戰機「比蜜蜂還小」，似乎暗示殲-20裝備後可大幅度減少RCS信號。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國電科披露特殊的隱身裝備。

至於殲-20的RCS則說法甚多，較樂觀的估計是正面RCS平均值約為0.01平方米，並不會輸給F-22太多。據分析，由於殲-20採用鴨翼佈局，理論上會影響隱身，加上後半身的側面也不如F-22，因此說正面的RCS不會輸給F-22太多，可能很多人無法相信，但仔細觀察，殲-20多次亮相機腹如同F-22一樣都掛載干擾裝置「龍勃透鏡」，似乎印證匿蹤性能仍在一定水準之上。

當然《央視》這次的報導內容最大看點，無疑是中國電科專家爆料，他們正在測量一個如火柴盒大小特殊的隱身裝備，可以使原來在雷達看來僅是一隻麻雀的高性能隱身戰機「比蜜蜂還小」。而這小小的隱身裝備是採用離子隱身還是其它技術，目前仍尚未清楚，但也可能暗示殲-20裝備後，將可大幅度減少RCS信號

▼殲-20攜帶龍勃透鏡。（圖／翻攝自中共空軍網站）

殲-20攜帶龍勃透鏡。（圖／翻攝自中共空軍網站）

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關鍵字：殲-20,隱身戰機,RCS,雷達反射截面積,中國電科,解放軍,大陸軍武,軍武

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