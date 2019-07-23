鶯歌里長蘇炳輝自製「黃金泡菜」　回饋籌措資源公益行善

▲ 鶯歌里長蘇炳輝（左）自製「黃金泡菜」，回饋籌措資源公益行善。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2018年高麗菜盛產，造成價格崩跌，新北市鶯歌區西鶯里里長蘇炳輝為幫助農友度過難關，自掏腰包採購大量高麗菜，送給里內弱勢里民，並選用10幾種材料醃製「黃金泡菜」，廣受里民青睞，希望能開放訂購，因此里長邀集志工團隊接受限量訂購，並將收入回饋於里內共餐活動及急難救助金發放，酸甜清脆的黃金泡菜引發搶購潮。

蘇炳輝表示，照顧里內老人從共餐開始，西鶯里的老人共餐活動參加200人是鶯歌區最多，菜色更多達8菜1湯。夏天為開脾胃，他特別研究黃金泡菜配方，先將大白菜以自來水沖洗再使用礦泉水洗滌，以冰糖、白醋、蘋果、豆腐乳、辣椒、麻油、紅蘿蔔等配料，醃製2-3天，沒想到醃製出來的黃金泡菜酸甜爽脆，意外打開市場，詢問訂單蜂擁而至，也讓老人共餐多筆經費來源。

▲ 鶯歌里長蘇炳輝自製「黃金泡菜」酸甜清脆，引發搶購潮。

蘇炳輝說，開辦共餐活動已邁入第3年，並開放非里內長者參與，鼓勵長者走出家門擴展社交圈，共餐前也會一起唱歌娛樂增加趣味，無法前來共餐的行動不便長者或獨居老人也提供送餐服務，貼心關懷讓里民都說讚。78歲的林阿公說，每次共餐最期待里長的黃金泡菜，手工自製醃料，吃起來香甜清脆。

另外，蘇炳輝也有很強的志工動員能力，夏季午後雷雨，正值登革熱好發期間，他每週安排志工徒步清淤排水溝，一起動手維護環境清潔，整頓居家周圍，防治登革熱疫情發生外，並可預防急驟降雨造成的積水情形。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，蘇炳輝連任2任里長，親力親為準備共餐食材，為長者食安把關。他除自製黃金泡菜收益幫助里內弱勢民眾，更積極結合地方善心團體人士、公司行號及宮廟捐贈的善款物資媒合行善，同時積極清淤、守護家園，深受里民肯定。