深澳港浮潛抓海膽螃蟹挨罰　男辯不知違法：我是來玩的

▲ 港內浮潛違規採捕最高可處15萬元罰款，男辯：我是來玩，不知違法？。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

第二岸巡隊深澳安檢所安檢人員，21日下午發現新北市深澳漁港內，有1名男子在港區浮潛，上岸後手提黑色塑膠袋，內裝有海膽、螺類及螃蟹，海巡人員告知，港區內禁止潛水採捕，黃姓男子懊惱表示，「我是來玩的，不知道港區內禁止潛水跟採捕」，訊後依漁港法第18條，將黃男函送新北市政府裁處。

21日下午3時許，第二岸巡隊深澳安檢所安檢人員，發現1名黃姓男子正在港區浮潛，立即派員前往查察蒐證，黃男上岸後，手提一只黑色塑膠袋，袋內可見數10顆海膽、螺類及螃蟹，沒想到，黃男經海巡人員告知港區內禁止從事潛水及採捕活動，己經觸犯漁港法，黃男表示「他是來玩的，不知道港區內禁止潛水跟採捕」，第二岸巡隊依違規行為依漁港法第18條，將黃男函送新北市政府裁處，可處3萬元以上15萬元以下罰緩。

第二岸巡隊表示：港區內時常有漁船進出，於港內從事水域遊憩活動十分危險，呼籲喜愛從事潛水或是採捕的民眾於活動前，可至鄰近安檢所先行詢問相關規定，以避免觸法或有危及自身安全情事，另民眾如有發現從事違規行為者，可撥打海巡署「118」免費報案專線，共同遏止破壞海洋保育等違法及違規行為，海巡署接獲通報將立即前往嚴正查察，以維海岸治安。

▲ 黃男上岸後，手提一只黑色塑膠袋，袋內可見數10顆海膽、螺類及螃蟹。