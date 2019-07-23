▲ 新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治，榮獲金質獎肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019國家卓越建設獎於17日頒獎，新北市農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，串聯當地生態及融合地方人文，創造具有在地特色的水域休憩環境，經2019國家卓越建設獎評選委員一致肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

新北市石碇區姑娘廟前永定溪，因歷年颱風影響，造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響兩側道路行車安全，農業局於2018年初開始進行規劃，並委請生態專家辦理週遭生態調查，以掌握溪流整治前、後的基礎生態資料。

▲ 施工前，原固床工損壞、溪流土砂堆積、河道束縮。

生態調查後，依照生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作，採用低矮且用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如臺灣馬口魚、臺灣石（魚賓）及蝦蟹類等等水生動物棲息，並在護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，讓生態能夠充分復育，又結合當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形狀固床工及財神爺之入口意象，顯現出當地人文特色。

農業局表示，近年來生態保育意識抬頭，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境造成傷害，期望達成人與自然的雙贏，值得一提的是本次工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道，建立一個具有友善生態之水域環境，參加2019國家卓越建設獎最佳環境文化類，得到評選委員一致肯定，榮獲金質獎殊榮。

▲ 施工後，護岸旁設置綠帶及鋪設石板步道。