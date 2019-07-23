　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治　榮獲金質獎肯定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治 榮獲金質獎肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治，榮獲金質獎肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019國家卓越建設獎於17日頒獎，新北市農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，串聯當地生態及融合地方人文，創造具有在地特色的水域休憩環境，經2019國家卓越建設獎評選委員一致肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

新北市石碇區姑娘廟前永定溪，因歷年颱風影響，造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響兩側道路行車安全，農業局於2018年初開始進行規劃，並委請生態專家辦理週遭生態調查，以掌握溪流整治前、後的基礎生態資料。

▲ 新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治 榮獲金質獎肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 施工前，原固床工損壞、溪流土砂堆積、河道束縮。

生態調查後，依照生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作，採用低矮且用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如臺灣馬口魚、臺灣石（魚賓）及蝦蟹類等等水生動物棲息，並在護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，讓生態能夠充分復育，又結合當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形狀固床工及財神爺之入口意象，顯現出當地人文特色。

農業局表示，近年來生態保育意識抬頭，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境造成傷害，期望達成人與自然的雙贏，值得一提的是本次工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道，建立一個具有友善生態之水域環境，參加2019國家卓越建設獎最佳環境文化類，得到評選委員一致肯定，榮獲金質獎殊榮。

▲ 新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治 榮獲金質獎肯定。（圖／新北市農業局提供）

▲ 施工後，護岸旁設置綠帶及鋪設石板步道。

ET快訊
她澳洲打工嫌採草莓太累...跑去半套店幫客人「擠鮮奶」！男友
國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校全程認罪　供詞設斷點自扛刑
渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺怒「下追殺令」：消波塊伺候

關鍵字：新北,石碇,野溪整治,生態

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

杜鵑爭豔鄰里好厝邊　新北打造「萬金杜鵑鄉」

提升資安防護能量　桃市府與調查局桃市調處簽署資安MOU

新北淡水夏日新去處　跟著小農體驗輕旅行

新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治　榮獲金質獎肯定

渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺氣炸「下追殺令」：消波塊伺候

資源共享拒絕快時尚！台東瘋二手市集　2處常態市集歡迎挖寶

北區國稅局電腦雙重抽　新北市民中獎者都逾40%

枋寮樂樂等養雞場「共用圍籬牆」　屏縣府開罰

新竹東風音樂祭7月27日登場　金曲歌王Leo王登場

台南市毒品檢驗中心成立　黃偉哲：衛警合作毒品零容忍　

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

杜鵑爭豔鄰里好厝邊　新北打造「萬金杜鵑鄉」

提升資安防護能量　桃市府與調查局桃市調處簽署資安MOU

新北淡水夏日新去處　跟著小農體驗輕旅行

新北石碇永定里姑娘廟前溪流整治　榮獲金質獎肯定

渣男摧殘16歲孫女2年！黑道爺爺氣炸「下追殺令」：消波塊伺候

資源共享拒絕快時尚！台東瘋二手市集　2處常態市集歡迎挖寶

北區國稅局電腦雙重抽　新北市民中獎者都逾40%

枋寮樂樂等養雞場「共用圍籬牆」　屏縣府開罰

新竹東風音樂祭7月27日登場　金曲歌王Leo王登場

台南市毒品檢驗中心成立　黃偉哲：衛警合作毒品零容忍　

楊丞琳卸美甲又扯出懷孕！　爆氣公開「不可能當媽證據」：你們有完沒完

大S手一揮「絕對不讓孩子進演藝圈」　背後藏辛酸原因！

要求恪遵軍紀安全　沈一鳴視導艦指部喊「零軍紀事件」

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新景點　3層樓高滑水道吸人潮

200名港警家屬公開信：籲特首政治問題政治解決　警察拒作人肉盾牌

英泳將史考特拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

「國際唇膏日」彩妝品牌大推優惠活動！兩件8折、熱賣唇膏免費送

解放軍少將：一國兩制的「一國」不容商量！台灣不接受和統就武統

遭「英粉側翼」批收割　黃國昌霸氣喊：我不會改變！

漁夫鍋選拔嚴選鍋物界霸主　基隆號召各路料理好手來PK

地方熱門新聞

他摧殘16歲女2年！黑道爺爺：..

彰化10天連4場送肉粽！7/2..

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

沈玉琳高雄私會女王「玩蛋」　搞..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

國稅局電腦雙重抽　這裡中獎者逾..

推動友善農業　肥料資材補助持續..

媽帶兒玩夜市碰碰車　撞凹轎車秒..

神明加持　楊淑貞種有機檸檬更有..

台南市南區新增登革熱本土病例

台中3區24日起停水1天　逾5..

男子欠繳綜所稅台南分署聲請管收..

投資「法拍」　彰化分署線上教授

童話世界藏苗栗　泰迪熊變哈比屋

更多熱門

相關新聞

鶯歌里長蘇炳輝自製「黃金泡菜」

2018年高麗菜盛產，造成價格崩跌，新北市鶯歌區西鶯里里長蘇炳輝為幫助農友度過難關，自掏腰包採購大量高麗菜，送給里內弱勢里民，並選用10幾種材料醃製「黃金泡菜」，廣受里民青睞，希望能開放訂購，因此里長邀集志工團隊接受限量訂購，並將收入回饋於里內共餐活動及急難救助金發放。

國一女遭搭訕個資全洩　父母嚇壞PO網

深澳港浮潛抓海膽螃蟹　男辯不知違法

他當街嗆完去工作　慘遭鋁棒暴打「辣椒水伺候」

青農呂昆翰智慧化水耕蔬菜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

龜山島龜首崩塌落石

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面