「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

▲林飛帆與妻子林雅萍。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆23日接受廣播節目專訪時坦言，與太太討論要接民進黨副秘書長一職時，太太其實很擔心並直說「是水很深的地方」。

林飛帆下午接受鄭弘儀所主持《寶島全世界》的專訪。他表示，自己從未想過會加入民進黨，這個決定花了非常久的時間思考，從他還在英國讀書的時候，民進黨秘書長羅文嘉在今年1月15日就傳訊息給他，問是否能接民進黨副秘書長，他第一時間聽到覺得「怎麼可能？」

林飛帆說明，自己過去與民進黨的淵源不深，也沒那麼熟悉，之前他上鄭弘儀的節目時也提到，讀博士班是人生中很重大的決定，但那段與民進黨主席卓榮泰、羅文嘉接觸、討論的時間，他感受到對方的誠意。

林飛帆指出，雖然過程中很猶豫，但想到去年九合一選舉，中國大陸用很多方式滲透、撕裂台灣，2020選舉是關鍵，要避免被併吞，要思考的是，最近這幾年台灣在各式各樣的改革，會不會在2020大選輸掉、會不會化為烏有？他想守護台灣本土政權，這是他加入民進黨主要的原因，他也與跟總統蔡英文、總統府秘書長陳菊見面，並與對方提及自己的看法，他們也相當認同。

在家人與朋友方面，林飛帆提到，太太其實很擔心，還說「可能是水很深的地方」，但還是予以支持；父母也很支持他；他也徵詢過很多朋友的意見，特別是體制外的朋友，他們跟他說去試試看，利用執政黨的平台創造一些改變，或許是好事。

林飛帆強調，政策上每個政黨都有各自盤算與核心價值，民進黨與時代力量在價值上沒有太大差別，他加入民進黨並不是覺得時代力量怎麼樣，但他考慮的是優先問題，2020大選迫在眉睫，守護台灣本土政權是他優先考慮的，於是在這關鍵時刻投入民進黨，他想扮演好這個角色。