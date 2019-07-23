假日認真進修！作業寄2次仍被當　「逾期未繳請重修」她委屈：當初有簽收

▲左截圖可知老師要求學生於4月27日以前將作業寄至他家；右截圖則為原PO向老師詢問成績不及格的原因。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友平日從事物流工作，利用週日時間去某大學進修部上課，而該課老師要求學生在4月27日前將作業寄到他家。原PO表示，「簽收人是老師的爸爸」，但得知對方沒收到後，她還是在5月20日二次寄出，然而從對話紀錄的截圖中可知，雖然老師已收到作業，但以超過繳交期限為由，給了原PO不及格的成績，並表示「歡迎再重修這門課」。

這位女網友在《爆料公社二社》發文，說明自己是做物流的行業，星期一到六都要上班，且工作工時不但長還很耗體力，因此休假時間大多都在睡覺，原PO好不容易得知某大學進修部有假日班，加上公司需要一些學歷證明，自己便開心地報名了。

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▲此為原PO第一次寄出作業的簽收單，老師的父親也簽收了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

這門課的期中報告必須於4月27日前寄到老師家中，原PO表示，「我4/22寄出，4/23到，也有簽收單，簽收人是老師他爸爸，一般人收到家人的包裹應該都會告知自己的家人說有你的包裹吧？」但原PO最後卻沒有如期拿到其中分數，詢問以後才知道老師並無收到，老師則要求原PO再補寄一次。

▲原PO第二次將作業寄出，此次是老師親自簽收。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在文中提到，「好！我再寄一次，5/20寄5/21到，老師本人親簽。」但最終成績「居然被當了」，原PO表示自己花了很多時間、很多錢，但最後仍未取得學分。原PO更委屈地表明，老師的父親明明就有收到，但卻因為老師的疏忽讓她又要重繳學費去修一樣的課。

貼文一出，網友紛紛在留言處為原PO抱不平，「把證據帶齊直接找校方申訴，不用跟老師浪費時間」、「感覺他爸爸忘了交給他，他也不想承認是他那一方的錯誤」、「奇怪了，作業怎麼要用寄的啊？」、「有簽收就是有收到，直接打給學校，不然就是教育局解決了」、「老師弄丟作業都快變日常了」、「這是另類的霸凌吧」、「有些老師為了可多賺『外快』，會故意當學生」。

▲該事件發生的時間軸。（圖／實習記者曾筠淇製）

也有網友認為會不會是報告內容不符合要求，或是出缺勤、其他分數不理想等才導致成績不及格，對此，原PO則說明，這門課沒有小考、期中考等，只有報告成績。最後原PO也附上與老師的對話紀錄，截圖中可知老師回應，「因為你過了繳交期限」，要求學生去學校申請複查成績，並歡迎同學重修他的課。