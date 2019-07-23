韓國瑜邀政策辯論　柯文哲酸：要讀很多書欸

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

將代表國民黨角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜，日前透露，國政團隊遍及北高，且國政白皮書已快寫好。對此，台北市長柯文哲表示，「其實台灣目前最大問題，我發現不是在政策是在執行力，這才是真正死角」，講一大堆沒有用，沒辦法執行，「執行率我看才是台灣在短期內要優先改善的項目。」

對於韓國瑜的國政白皮書已接近完工，柯文哲說，其實台灣目前最大問題不在政策，是在執行力，這才是真正死角。他表示，清廉勤政理論上是一個基本要求而不是當作優點。

柯文哲說，不幸的是在台灣，他舉例，他當市長第一年，台北市政府資本門預算執行率只有66%，「我每次引用海濤法師講，你的眼睛業障種，一切都是假的，就是說，那計劃時間到他預定要完成的只有66%，然後我已經算很兇的長官了，逼到第4年才77%，不要笑，大家拿出來看我猜每個縣市要算資本門預算執行率一定很差。」

柯文哲表示，意思就是說，講一大堆沒有用，沒辦法執行，「執行率我看才是台灣在短期內要優先改善的項目。」

另外，韓國瑜還預測柯文哲一定會投入2020選還，甚至還邀請要辯論，對此，柯文哲說，「他…，唉唷，政策辯論要讀很多書。」

