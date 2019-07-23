爸爸帶女兒進量販店女廁　女客聽隔壁間「對話」嚇到網友熱議

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友22日在臉書「爆怨公社」PO文表示，她在台中某量販店看到一名爸爸帶著女兒進女廁，當下覺得這樣很不妥，事後想想卻發現這件事有點兩難，所以才想PO出來和大家討論一下，「是我的認知有問題，還是這位爸爸錯了？」不過，大部分的網友都覺得只要爸爸心態正確，其實是可以體諒的。

▲網友們認為，只要爸爸心態正確，帶女兒進女廁並無不妥。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO提到，前幾天在台中市某知名量販店上廁所，聽到隔壁間有爸爸跟小女孩的對話，當下還以為是自己走錯進到男廁，慌忙走出來衝到門口，仔細看了5秒確定是女廁，此時爸爸正好帶著年約5、6歲的小女孩出來，她好心提醒一句「這裡是女廁」，對方則回答「我帶女兒進來尿尿」。

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「他是不是應該帶去男廁？」原PO提出自己心中的疑惑並表示，後來她想了很久，發現這件事好像沒有辦法明確指出誰對誰錯，所以才想PO出來聽聽大家的意見，「是我的認知有問題，還是這位爸爸錯了？」

▲一般大人帶孩子去上廁所，通常會以自己的性別判斷要進男廁還是女廁。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

而大部分的網友看完原PO的經歷，大多覺得爸爸的行為其實沒有太大的問題，並紛紛留言說，「如果當下沒有身障廁所或親子廁所，就體諒一下吧」、「這是心態問題」、「個人覺得沒有不妥，帶小孩從小認知不好嗎？畢竟他又不是進去偷窺」。

事實上，類似的問題早在2017年間就有人提出，一度也在網路上掀起熱議，如果上網搜尋，也曾有因為爸爸沒有陪同進女廁，導致女兒差點遭到歹徒性侵的案件。當時網友們在討論過程中得出一個結論，雖然大部分的家長會以大人的性別為主帶小孩進女廁或男廁，但觀感與道德都是自在人心，就像女廁也會有男性清潔員簽到，只要知道這個人進去是要做什麼的話，進男廁、女廁都沒差。