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元朗握手白衣人　黑衣人砸爛他服務處…何君堯晚間「憤怒了」！

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▲▼香港建制派議員何君堯服務處被砸。（圖／翻攝自Facebook／何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)）

▲香港建制派議員何君堯服務處被砸。（圖／翻攝自Facebook／何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)／下同）

記者王致凱／綜合報導

香港元朗地區21日深夜發生白衣人暴力事件，當晚香港建制派議員何君堯被目擊與白衣人握手，引發民眾不滿。何君堯位於荃灣的服務處，22日下午遭人貼滿抗議標語與塗鴉，隨後被「黑衣暴徒」衝撞砸毀，讓何君堯在臉書發文「憤怒了」。

元朗西鐵站21日深夜突然出現大批白衣男子，持棍棒四處毆打民眾與媒體記者，據悉共有45人受傷入院，其中5人重傷，1人有生命危險。不過，網路上卻流傳一段影片，顯示何君堯在元朗與多名白衣人握手致意，甚至豎起大拇指，還向一名白衣人表示「辛苦你啦」，引發軒然大波，網友質疑何君堯與元朗暴力事件有關。

何君堯先是透過臉書直播回應稱，自己只是晚上吃完飯回家，這些白衣人認同他的立場，因此在街上見面時向他打招呼、握手；他事後召開記者會強調，自己住在元朗，才會剛好出現在車站，與白衣人事件沒有關係。不過，有香港媒體發現，何君堯事前早就於臉書直播中提到「歡迎」示威者到元朗，趕進入元朗就要找打手把他們打到「片甲不留」。

22日下午，有香港網友自發性發起包圍何君堯服務處，至下午3時左右已經有100多人到場，附近商家也提早關門歇業。示威者在服務處擺起傘陣，並在玻璃牆上塗滿塗鴉和標語，同時高喊「何君堯可恥」等口號。不久後，多人開始破壞打砸服務處，以硬物撞擊玻璃牆，直到玻璃碎裂一地為止，並將監視器拆毀。

▲▼香港建制派議員何君堯服務處被砸。（圖／翻攝自Facebook／何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)）

▲▼香港建制派議員何君堯服務處被砸。（圖／翻攝自Facebook／何君堯 (Junius Ho Kwan Yiu)）

何君堯晚間在臉書上表示，「今天有一班黑衣暴徒，受到譚凱邦（香港新民主同盟議員）的煽惑下，來到我荃豐中心辦事處進行大肆破壞，不單止是我，我所服務的荃灣區居民也憤怒了，要求將一干人等包括譚逮捕歸案。」

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關鍵字：香港,元朗,何君堯,白衣人,粵港澳要聞

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