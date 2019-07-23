每人1000股股票！小米首進「世界500強」　雷軍給員工「發紅包」

▲小米科技園夜景。（圖／翻攝大陸網站）

記者鄭思楠／綜合報導

美國《財富》雜誌22日發布2019年世界500強榜單，其中中國小米集團首次登榜，排名468位，在上榜的全球互聯網企業中排名第7，在上榜的中國企業中排名第112位。為慶祝小米集團進入世界500強，小米創始人雷軍宣佈向員工派發大禮包，贈予每位員工1000股股票。

當天，雷軍連發2條微博慶祝這一時刻，「 雖然很想假裝世界500強不算啥，但按耐不住地激動」，「『祝賀雷總終於有機會在一家世界500強上班了』，這是我剛剛收到的祝福。」

據小米公司財報顯示，小米集團在2018年全年營收為1749億元人民幣，調整後淨利潤達85.5億元人民幣。小米集團2019年一季報顯示，截至2019年3月31日擁有16473名全職員工。

雷軍發佈內部郵件，感謝用戶、米粉，以及所有的小米員工。他說，「 世界500強是9年來我們一起奮鬥共同達成的成就，我們給所有在職的同事和核心外包服務團隊的夥伴共計20538人，都準備了一份特殊的紀念品：將贈予每位小米同學1000股小米集團股票。」

他稱，感謝所有人的支持，「 其中，500股是給我們每個人的全球500強成就紀念，另有500股是我們給每位同事和夥伴的家人的紀念品。」

▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）