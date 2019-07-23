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體育界醜聞！戴遐齡爭掌大專體總黑幕　「校長要這個人」喬人事錄音曝光

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圖、文／鏡週刊

體育界再爆醜聞！由體壇大咖、前體委會主委戴遐齡擔任校長的台北市立大學近日傳出人事案糾紛，該校競技運動訓練研究所徵聘新教師，卻爆出校內高層為了替戴遐齡爭取全國大專院校體育總會會長，竟大剌剌地喬人事、護航曾被本刊踢爆論文抄襲嚴重的大專體總祕書長曾慶裕。本刊獨家取得爆料錄音檔，北市大高層不但坦承「校長要這個人」、直言戴有意借重曾慶裕的人脈，可以幫戴布局大專體總會長改選，讓學界爭搶體壇資源的黑幕浮上檯面。

▲北市大競技所的新聘教師案，傳出有校方高層施壓，護航特定人選。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

在義大利拿坡里舉行的第30屆世界大學運動會7月15日落幕，教育部體育署原本設定奪7金目標，沒想到選手一口氣斬獲9面金牌，改寫台灣境外參加世大運最多金的紀錄，也讓籌辦及選訓的大專院校體育總會相當風光。

本刊獨家錄音檔曝光，揭露北市大高層密喬人事，目的是替校長戴遐齡布局大專體總會長選舉。（翻攝戴遐齡臉書）

本刊調查，北市大競技所今年3月底公告徵聘一名新任的專任教師，8名投履歷的應徵者，赫然出現曾慶裕的名字。一名體育界人士提供錄音檔向本刊爆料，北市大高層為了替戴遐齡爭取下屆大專體總會長大位，竟意圖護航捲入抄襲爭議的曾慶裕，讓他取得應徵資格、進而聘入北市大當老師，助戴布局下屆會長選舉。

根據本刊獨家取得的對話錄音檔內容，北市大高層一開頭便毫不避諱地說：「對，（校長）是要這個人（曾慶裕）」「我所知道是這樣子啦，當然校長不能講啊！」他還說：「最主要是我們老闆是上面的嘛，老闆她做的暗號，我們部屬一定要全面來配合」「有時候校長只能做不能說嘛，就是這樣」「其實她心裡是這樣想，但她不能這樣講，你知道意思吧？」言談之間傳達戴遐齡就是希望曾慶裕能夠獲聘。

曾被本刊踢爆論文抄襲的大專體總祕書長曾慶裕（圖），遭爆北市大高層想護航聘他當教授。（翻攝輔仁大學網頁）

本刊調查，大專體總是國內最重要的體育法人團體，更是我國在世界大學運動常設機構「國際大學運動總會（FISU）」的唯一代表，肩負每屆世界大學運動會的籌辦，手握豐沛的體育資源，除政府每年有數千萬到近億元的經費補助外，來自商業界的贊助更是不計其數，因此，會長職務一直是體育界大咖的必爭之職。

大專體總現任會長是輔仁大學校長江漢聲，任期到2022年2月，祕書長則是這次捲入爭議的曾慶裕，自2009年9月起就擔任該職務，今年將滿10年，體育界人士直言，戴遐齡若有意爭取下屆會長，當然想延攬曾慶裕壯大勢力。

大專體總會長每年承辦多個重要體育活動，現任會長為輔大校長江漢聲（左3）。（SSU大專學生運動網臉書）

只不過曾慶裕被指控，16年前申請升等教授的論文，竟抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋當年的碩士論文，二者有高達30頁的多處段落都雷同。北市大如今遭質疑校方高層介入新聘教師案喬人事，對象還是涉抄襲爭議的曾慶裕，勢必再掀體壇議論。


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