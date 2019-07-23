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頂新案「無罪關鍵」曝光！魏應充會議上的一句話　法官認定：無犯罪故意

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圖、文／鏡週刊

智慧財產法院日前針對頂新屏東廠所涉大統長基混油品案，作出全部無罪的判決，理由是根據頂新內部會議記錄，顯示董事長魏應充曾要求提升原料油品質，且購油成本也未較低，認定沒有刻意要買不良油品的犯罪故意。

▲頂新集團前董事長魏應充針對油品案正積極上訴最高法院，同時也致力推動味全龍重返職棒。(圖／鏡週刊提供，下同)

頂新律師團收到判決後士氣大振，因為另一件彰化廠向越南大幸福公司購油案，二審重判魏應充15年徒刑，當時檢調搜索時也查扣到類似的會議記錄，魏在會中要求品質，購油成本還比行情價貴的情況，但二審法官卻無視這項證據，如今智財法院採納改判頂新無罪，最高法院的判決是否會出現逆轉？已引起外界關切。

  1. 頂新公司會議資料首度曝光，魏應充明確指示要確保品質無虞，證明他沒有買劣油的犯意。
  2. 最高法院審理油品案，頂新案預計8月底前判決。

6月28日智慧財產法院判決頂新屏東廠所涉大統長基混油品案無罪確定，判決指出，頂新董事長魏應充的確曾在公司內部會議「糧油事業群經營決策會」明確要求提升購油品質，並透過跨期採購搭配促銷，達到降低原料採購成本。

頂新油品案律師余明賢（右）列舉4大爭點提出上訴。

法官據此認定，頂新公司並未有低價購買不合格原料以降低成本的壓力，加上是以市價向大統長基公司購買原料油，價格與市場行情相當，雖然買到攙有銅葉綠素的混油，但並非明知故犯，因此判決全案無罪確定。

  1. 頂新集團為落實溯源管理，曾派員工至越南大幸福公司（圖）確認原料油的品質。（中央社）
  2. 頂新油品案爆發7個月後，才對儲油槽採樣，卻被當成證據。

頂新律師團收到判決書後大為振奮，認為終於有法官正面看待查扣在案的證據！因為另一件頂新彰化廠向越南大幸福公司購油案，檢調搜索時同樣查扣到類似的會議記錄，也看到購油價格跟一般市價一樣，二審卻仍重判魏應充15年徒刑，讓他們非常無奈。


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關鍵字：鏡週刊,頂新決戰最高院

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