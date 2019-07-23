走進廣西／桂林航空招募8名台籍機長　「80條措施」將推細則

▲廣西壯族自治區台辦主任李東興。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

大陸官方去年2月出台31條措施後，許多省市紛紛加碼推出「地方版」舉措，廣西則出台「80條舉措」。對此，廣西壯族自治區台辦主任李東興22日表示，相關舉措已看到成效， 為了提供當地台灣民眾更有力的支撐，下一步制定細則，優化服務，加強檢查，力促措施全面落實。

「2019海峽兩岸記者廣西行」22日下午在南寧舉行媒體見面會，李東興在接受媒體提問時，作出上述回應。她指出，廣西去年7月26日先出台簡稱「80條措施」的《關於促進桂台經濟文化交流合作的若干措施》；2019年5月5日再發佈升級版的「廣西80條措施」。

李東興指出，升級版的「廣西80條措施」從推動投資和經濟合作、促進學習創業就業、便利居住生活、深化社會文化交流合作、推進海峽兩岸產業合作區建設等6個方面，提出促進桂台經濟文化交流合作的具體措施。

她表示，一年多來，相關部門在落實跨境勞務、稅收、土地、開放合作等政策方面，為台企台胞提供與廣西企業、當地居民同等待遇，「比如享受中越跨境勞務合作、減按15%稅率增收企業所得稅，這是其他省市沒有的獨特政策。」

▲廣西南寧台協成員。（圖／記者曾俊豪攝）

台灣青年創業就業以及台灣人才引進方面，李東興表示，廣西制定落實針對性支持措施，包括高校（台稱大專院校）畢業生就業扶持補貼政策、創業擔保貸款政策、入駐創業孵化平台政策、台籍急需緊缺人才優惠措施等。

李東興以廣西海峽兩岸產業合作區為例，目前簽約入園項目已有49個，總投資近300億元人民幣；桂林市則將台籍機長列入桂林航空「急需緊缺高層次人才」，引進8名台籍機長，桂林航空公司成為廣西台灣青年就業創業基地。

她強調， 推動「31條措施」落地，「廣西80條措施」的落實 是一個長期過程，「我們將擴大宣傳，制定細則，優化服務，加強檢查，力促措施全面落地、落實。」