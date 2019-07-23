走進廣西／2019兩岸聯合採訪　聚焦桂台交流、一帶一路

▲「2019海峽兩岸記者廣西行」聚焦桂台交流、一帶一路。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

「2019海峽兩岸記者廣西行」22日下午舉行媒體見面會，廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，2004年的兩岸記者聯合採訪活動便曾到過廣西，這次是第二次，十幾年的時間，廣西已發生巨大變化。國台辦新聞局長兼發言人馬曉光則指出，廣西雖跟台灣相隔遙遠，但兩地往來十分密切，希望透過活動讓外界更瞭解桂台兩地合作情況。

馬曉光在見面會上首先代表採訪團致詞，他提到， 這些年在「一帶一路」和其他大型國家戰略上，廣西都處在一個重要位置，特別在連接中國–東盟上發揮不可替代的作用，「廣西在我們國家進一步深化改革、擴大開放中已經取得了成績。」

他表示，廣西是壯族自治區，有20多個民族在此生活，同時又是一個文化大省，有自己特色的旅遊文化資源；此外，廣西也是旅遊大省，希望讓廣西的民族風情、文化風情、旅遊風情，透過採訪活動向海岸兩岸台灣同胞推介。

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

廣西壯族自治區副主席楊晉柏指出，中國-東盟博覽會已經舉辦15屆，其永久會址就設在廣西，「南寧渠道的國際影響力不斷擴大，不斷提升金融、開放開發等領域的改革質量和實效，強力推進重要領域和關鍵環節的改革。」

至於廣西和台灣兩地合作交流，他表示，兩地經貿往來成效顯著，2018年桂台貿易額達到102.5億元（單位：人民幣，以下同），近3年來，兩地貿易額年均成長5.9%。至於人文交流也越來越密切，以「壯族三月三」為例，2016年是5個團170多名台灣遊客，2019年有39個團1000多人。

「2019海峽兩岸記者廣西行」聯合活動由大陸國台辦與中華全國新聞工作者協會主辦，活動自21日開始，預計27日結束，兩岸31家媒體、超過40名記者出席活動，前往南寧中車軌道交通裝備有限公司、河池市巴馬瑤族自治縣、東興口岸及中馬欽州產業園區等地參訪。

▲廣西壯族自治區副主席楊晉柏。（圖／記者曾俊豪攝）