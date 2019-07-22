投資必過山海關！　馬雲、王文淵先後率團赴黑龍江踩點

▲台灣工總理事長、台塑集團總裁王文淵率經貿交流團訪問黑龍江。（圖／翻攝黑龍江日報）

記者魏有德／綜合報導

台灣工總理事長、台塑集團總裁王文淵21日率團前往大陸黑龍江考察，這也是繼阿里巴巴集團董事局主席馬雲後，一周內再度有商界大咖前進黑龍江踩點。王文淵表示，期待能在幅員遼闊的黑龍江看到機會，台塑本身一直想看哪個地方適合去投資，台灣是很小的地方，政治環境也不好，所以台商還是要走出去。

▲王文淵(圖左)與黑龍江省長王文濤(圖右)會面。（圖／翻攝哈爾濱新聞）

《新華網》報導，黑龍江省長王文濤21日晚間與王文淵率領的台灣工總經貿參訪團會面。王文濤表示，當前黑龍江正貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示精神，著力改善營商環境，大力招商引資，推動資源優勢轉化為經濟優勢。

王文濤並指出，百聞不如一見，希望各位企業家能在黑龍江多走走、多看看，進一步尋找商機，謀劃產業佈局，實現共贏發展，「我們將積極為台企發展提供政策支援和保障服務。」

《澎湃新聞》報導，王文淵提到，他20多年前第一次來黑龍江時，要從哈爾濱去牡丹江，「那時候也沒什麼交通工具，就是坐車，從哈爾濱到牡丹江都是泥土路，還有很多坑，車子抖來抖去，大概要開八個小時，而現在牡丹江已經通高鐵了，只需要一個半小時。」

▲阿里巴巴集團董事局主席馬雲參觀哈爾濱工業大學。（圖／翻攝大陸網站）

阿里巴巴集團董事局主席馬雲也在16日時造訪黑龍江，並與當地政府簽下戰略合作協議。馬雲提到，「阿里巴巴集團投資必過山海關，與黑龍江簽約項目近期要見效。」

馬雲表示，希望從思想觀念、市場推進、技術方面，真正啟動東三省的機制，激發東三省年輕人的創新力，用數位經濟來推動市場改革。

據黑龍江省商務廳統計，截至2019年6月底，台商累計在黑龍江省投資項目849項，實際投資9.7億美元（約291億元新台幣），以食品加工、農業、畜牧養殖業、木製傢俱、房地產、零售企業等項目為經營主軸。

