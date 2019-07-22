攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

▲香港特首林鄭月娥22日召開記者會回應暴力衝突事件。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港21日發生多起社會衝突事件，從白天持續到深夜，包括「民眾突襲包圍中聯辦」、「元朗白衣人無差別攻擊民眾」等，引起各界譁然。香港特首林鄭月娥22日下午15時在警務處長盧偉聰等人的陪同下召開記者會，高分貝譴責暴力，她強調，「暴力只會助長更多的暴力」，「絕不容忍、姑息」，要求盧偉聰全力緝凶。

▲香港中聯辦遭民眾包圍、潑灑黑漆。（圖／路透社）

林鄭月娥先就入夜後民眾包圍香港中聯辦，導致正門懸掛的大陸國徽遭黑漆噴灑等事件譴責肇事者。她表示，部分激進示威者包圍、衝擊中聯辦大樓及污損國徽，挑戰一國兩制底線、傷害民族感情，令全城憤慨，特區政府將依法追究。

▲香港721元朗事件，白衣人手持棍棒攻擊路人及特定人士。（圖／路透社）

林鄭月娥隨後提到，元朗發生「令人震驚」的暴力行為，港府會全力調查，依法追究，予以強烈譴責。她並指出，香港是法治社會，不容許暴力行為發生，「元朗施襲者目無法紀，肆意傷害市民及鐵路乘客，行為令人髮指，絕不容忍、絕不姑息。」

林鄭月娥強調，暴力不能解決問題，只會助長更多的暴力，最終受害的是社會和市民，呼籲社會各界市民一起維護法治，向暴力說不。

▲面對記者提問，林鄭月娥神情凝重。（圖／路透社）

對於現場記者提問，為何先譴責中聯辦被損毀，之後才譴責元朗襲擊事件。林鄭月娥表示，「香港的治安很重要，香港作為商業金融中心很重要，香港市民日常生活受到保障很重要，但我相信每一位市民都認同，香港能夠繼續成功落實『一國兩制』也非常重要，甚至至為重要。」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

至於「元朗事件」中，部份民眾稱港警「不作為」，疑有勾結黑幫的行為。對此，林鄭月娥表示，政府不會容忍暴力，當然不會將執法人員、施暴者放在一起，一定會劃清界線，指控她本人及特區政府勾結暴力分子的指控，是完全無根據，亦會弱化特區政府的管理。

林鄭月娥重申，政府工作有不足的地方，但政府團隊仍然勇於面對，希望可以把香港的未來做得更好，需要全體市民一起努力，「如果合理化了暴力，只會滋長暴力，這是社會不願見到的。」

也有記者質疑港府對於暴力事件僅止於「譴責」，林鄭月娥強調，「即使大家對譴責聽厭了，但仍要譴責。」她表示，未來施政會更貼近民心民情民意，希望根治過去一段時間市民對政策的不滿，政府也會作反思反省，並落實執行。

