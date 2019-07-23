走進廣西／學建築的「火龍果女神」　轉戰電商年營收破4500萬

▲廣西台青「火龍果女神」陳燕儒。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

來自高雄的陳燕儒是建築學碩士，2012年畢業後便追隨父親腳步，到南寧學習水果種植。有別於上一代以傳統批發市場作為主要銷售渠道，陳燕儒搭上大陸電子商務列車，在生鮮電商領域闖出一片天。她在天貓平台開了火龍果專賣店，還用直播方式銷售，創業第一年的營收便超過人民幣1000萬元，約台幣4500萬元。

陳燕儒21日晚間在「2019海峽兩岸記者廣西行」活動上分享自身創業經驗，她表示，自己當年到大陸後，原本找到建築公司的工作，但進去後發現不習慣國營企業的文化，由於還年輕想闖一闖，便辭職幫父親工作。

不過，在幫父親工作後，陳燕儒也發現兩代人在經營策略上的差異。她說，當時發現父親打理生意還是以傳統渠道、批發市場為主，等客戶來訂貨、取貨，也不管銷售渠道，到後來她發現這樣的模式很被動，「如果遇到爛市或是來壓價，那就很慘。」

▲陳燕儒的平台現在不止銷售火龍果。（圖／翻攝天貓）

於是，陳燕儒決定試水網路通路，2017年3月，她在天貓開了網店「小心柑兒」銷售火龍果，一開始先依託自家的火龍果基地，聯合有協作關係的的種植戶，通過服務外包的形式，組建一個5人創業團隊，透過網絡直播銷售火龍果。

陳燕儒表示，這一兩年，網紅推廣產品賣貨已經成為標準化模式，大家都在做粉絲轉化，因此推廣力度相對省力，會有很精準的粉絲、消費人群，公司產品會在淘寶、拼多多、每日優鮮等平台銷售。

儘管陳燕儒創業第一年，網店銷售額就突破人民幣1000萬元，成為平台銷售冠軍，還為她贏來「火龍果女神」的封號。只不過，但電商的蓬勃發展，一方面也代表競爭激烈。陳燕儒指出，「電商平台的競爭程度，即使一年賣兩、三千萬（人民幣），可能一年算下來還是虧或是不賺錢，這方面都要控制很好。」

▲陳燕儒創業第一年，年營收破千萬人民幣。（圖／記者曾俊豪攝）