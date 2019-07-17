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影／為趕上班！她「1條腿擋高鐵」 7分鐘眾人架走拘9天

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記者馬叔安／綜合報導

日前在廣州南站有1名王姓女子，聲稱為了趕回去上班，但是抵達車站時，車門已經關閉，但這名女子強行翻過驗票處，直接衝到列車旁，高呼自己想要上車，並把一支腿伸入列車底部，試圖阻擋列車發動，全程與站務人員發生多次肢體衝突，最後還是被架離現場，列車也因此晚了7分鐘出發。

在曝光的影片中，可以看到1名身著白衣紅裙的女子在車站的驗票口快速奔跑，不顧身旁的工作人員大喊車門關了，連人帶行李翻過欄杆，並掙脫工作人員的阻擋，往停在月台上的列車飛奔而去，到了月台，繼續與工作人員拉扯，女子似乎上車的意志非常堅定，強行趴在列車車廂上高呼要上車，接連來了好幾名工作人員，都無法將她拉開。

▲廣州1名女子把腿伸到車廂下面阻止高鐵開車。（圖／翻攝自《廣州日報》）

▲廣州1名女子把腿伸到車廂下面阻止高鐵開車。（圖／翻攝自《廣州日報》）

最後女子乾脆直接把一條腿伸進了車廂底下，整個人坐在了月台上。即使工作人員勸她，列車即將要開走，已經無法開門。女子依舊不願起身，最後在眾人合力之下，才把女子架開，原來這一切都是女子要趕回去上班。

《廣州日報》報導，當天包含這名女子，一共要3名旅客闖入月台，他們當日從佛山到廣州南站，準備乘坐G9638次列車回長沙，之後這名女子被廣州鐵路警方依法給予行政拘留9日的處罰，另兩名隨行人員則因擾亂公共場所秩序行為，被處以行政警告處罰。

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關鍵字：高鐵,廣州,長沙

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