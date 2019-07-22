韓國瑜自豪清淤2000公里：退水是真功夫！嗆行政院「獨眼龍」一國兩制

▲高雄清淤，韓國瑜視察下水道。（資料照／高雄市政府）



記者許力方／台北報導

高雄719豪雨水災，市長韓國瑜22日接受節目專訪時，提到淹水考驗，他個人覺得成績OK，但市民未必滿意，早在2個月前市府就開始整頓，清淤2000多公里的水溝、挖下水道，「退水的快就是真功夫」，受災戶最能了解！反問行政院為何不檢討自己執政的台南、嘉義、桃園淹大水，「搞一國兩制，獨眼龍看縣市長執政，張開眼看高雄、閉眼看執政縣市…陳其邁來時水都退了。」

韓國瑜22日接受《平論無雙》專訪時提到，當初過年完就很擔心，遇到70年最熱冬天，憂心登革熱疫情，3月開始就做防治，沒下雨前防汛、趕快清淤，共清了2000多公里的水溝，「裡面堆的土、摩托車、輪胎、寶特瓶，已經到人沒辦法挖，要用小山貓」，經過2個月整頓，「退水就是真功夫」，有些地下室淹水，應為大樓的問題，他也在豪雨前一天找專家李鴻源，李稱高雄要解決淹水問題需要至少2年時間。

▲韓國瑜嗆行政院「獨眼龍」看高雄市政：搞一國兩制。（圖／記者賴君欣攝）



主持人平秀琳追問，當時周四說清淤，周五就淹水，被形容「清淤破功」，行政院檢討防災會議開太晚，且市長會後還有行程，隔天又沒參加防災，清淤沒有功勞？市長沒有關心災情？

韓國瑜回應，清淤有沒有功效，在長期淹水地區的民眾感受最明確，包括林園、永安、鳳山，水都退得很快，受災戶最能了解，且台南、屏東不下雨嗎？為何不檢討？反嗆行政院遇到自己執政的嘉義、桃園淹大水，這麼多天，卻「搞一國兩制，張開眼看高雄、閉眼看執政縣市」。

韓國瑜說，去年823水災雨量才下100毫米左右，行政院如今「獨眼龍」看縣市長執政，只盯著高雄，副院長陳其邁來高雄勘災時，「水都退了」！所以他很感謝市府相關同仁、包商，有用心，過去2個月清了3000多噸，半個月打通一條路，自己參加餐敘17分鐘，沒去保證被黑，也就是「做被罵、不去參加也被罵，結論就是罵。」

「我自己有自己的行程，我實在不是很想講自己家裡的事，母親…身體不舒服。」韓國瑜坦承，防災會議那天，有跟副市長李四川講，第一天本人就到場坐鎮開會，掌握資訊「水退了」，李說可以交給專業，由他來善後。隔天早上兩人再度交換意見，標準SOP是副市長到就好。

韓國瑜認為，「做得夠不夠好，大家心理判斷，當然可以更好」，未來會持續清淤，該挖得會繼續挖。

▼高雄淹水，韓國瑜視察地下室「聞水」 。（資料照／記者賴君欣攝）

