　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／大雷雨狂轟大安區　北市「積淹水路段」一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立院濟南路淹水。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立院濟南路淹水。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

大雷雨狂襲台北市，北市府稍早公布積淹水地區。北市府22日16時44分表示，目前陸續回報積淹水的地區，多為大安區，不過目前雨勢已經趨緩，所屬區域抽水站也均已全開，部份地區積淹水也慢慢退去。

北市府指出，今天大安區的半小時時雨量達99.5毫米，一小時時雨量達116毫米，經查過去記錄，大安區半小時的時雨量沒有這麼大過，大安區時雨量破紀錄。

請繼續往下閱讀...

北市府表示，因大安區時雨量已破紀錄，台北市災害應變中心於16時01分提升為二級開設，各區災害應變中心亦同，由於金華街和新生南路二段的積水嚴重，請媒體朋友協助呼籲車輛暫時避開該路段改道行駛。

另外，北市水利處表示，已請抽水機動隊至敦化北路155巷協助抽排水。

至於台北捷運部分，北捷指出，因大台北地區大雨，目前公館站3號出口、古亭站4號出口、忠孝敦化站5號出口、大安森林公園站1號出口一度發生站外積水，影響旅客進出，出入口積水已消退，開放旅客通行，仍持續留意。

此外，北捷表示，東門站及行天宮站連通道水密門關閉，車站引導旅客由其他出入口進出。北捷強調，未影響捷運列車運行，另全線車站、機廠、各場站已加強巡檢防範，留意站體及周邊狀況。
 

北市府公布積淹水路段如下：

基隆路長興街口
仁愛圓環淹水
復興南路二段151巷前淹水
復興南路二段151巷
龍安街
新生南路二段70巷
和平東路一段199巷
和平東路二段265巷
和平東路三段1巷
四維路44巷
四維路52巷
四維路208、216巷
忠孝東路四段142號至166號（捷運忠孝敦化4號五號出口）
忠孝東路四段216巷淹水
敦化南路一段160巷
敦化南路一段177巷、161巷
忠孝東路四段181巷
雲和街92號前
大安路一段51巷沿線淹水

16:57出稿
17:22新增北捷回應

ET快訊
開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年
大雨狂襲台北！東區SOGO淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹
提早回家下秒遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全
國安局官員買645萬免稅菸！關務署：估將罰鍰460萬全數查扣

關鍵字：台北市,雷雨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴雨灌下水道！信義路「人孔蓋猛跳」變廟會　1秒ㄎㄧㄤ超響亮2聲：放炮咧

快訊／大雷雨狂轟大安區　北市「積淹水路段」一次看

不淪為主流價值觀的犧牲品　勇敢唱出心中的歌聲自己舞台

他怒刷10萬約妹子「現身吹簫」！結局神反轉網笑翻：學音樂不會變壞

水淹台北城！豪雨半小時狂炸「99.5毫米」　道路淹成漂漂河...騎士狼狽通行

溪頭加油站成避暑露營區　警：若沒「炊煮泡茶」無法罰只能勸離

大雨狂襲台北！東區SOGO前淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹到騎樓

重考當醫生畢業薪水多5萬　藥學系連兩年休學人數最高

午後雷陣雨「直接長在頭上」　北市淹了！大安森林時雨量136毫米

破紀錄！大安區半小時飆99.5毫米　北市：金華街、新生南路積水請改道

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

暴雨灌下水道！信義路「人孔蓋猛跳」變廟會　1秒ㄎㄧㄤ超響亮2聲：放炮咧

快訊／大雷雨狂轟大安區　北市「積淹水路段」一次看

不淪為主流價值觀的犧牲品　勇敢唱出心中的歌聲自己舞台

他怒刷10萬約妹子「現身吹簫」！結局神反轉網笑翻：學音樂不會變壞

水淹台北城！豪雨半小時狂炸「99.5毫米」　道路淹成漂漂河...騎士狼狽通行

溪頭加油站成避暑露營區　警：若沒「炊煮泡茶」無法罰只能勸離

大雨狂襲台北！東區SOGO前淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹到騎樓

重考當醫生畢業薪水多5萬　藥學系連兩年休學人數最高

午後雷陣雨「直接長在頭上」　北市淹了！大安森林時雨量136毫米

破紀錄！大安區半小時飆99.5毫米　北市：金華街、新生南路積水請改道

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

南投國6橋聳雲天綠雕公園初步成型　最快年底前完成

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

最強部落客Chiara同款泳裝特搜　沒想到這麼平價，最低千元有找

攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

是庶民發現了韓國瑜　而不是韓國瑜創造出韓粉

U12世界盃／開打倒數4天無法用球場　教頭：丟國家的臉

暴雨灌下水道！信義路「人孔蓋猛跳」變廟會　1秒ㄎㄧㄤ超響亮2聲：放炮咧

快訊／大雷雨狂轟大安區　北市「積淹水路段」一次看

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

生活熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結..

高鐵買一送一！7/22晚間限時..

滿滿蜆仔只要100！他見底部機..

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

他問：公務員薪水不高嗎　網曝關..

大雷雨暴襲台中以北！17縣市大..

快訊／4縣市大雨特報　連2天防..

兒子旁「斷手自拍」！放大一看嚇..

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被..

女力噴發！她修遍家中12樣電器..

鬼月玩水！香腸攤老闆提醒　她突..

「沒給錢」小孩卻想跟他　單親媽..

長榮「18金釵」帶頭周姓空服申..

逛全聯必聽「請支援收銀」！神分..

更多熱門

相關新聞

國家級大雷雨警報！侯友宜速衝災變中心坐鎮

中央氣象局22日下午發出國家級雷雨警報，新北市災害應變中心於16時強化三級開設，新北市長侯友宜第一時間進駐指揮、掌握訊息。

影／台北市區「腳踏車在水上漂」　雙北市發佈一級淹水警戒

大雷雨襲！大安森林公園飆近百毫米

影／豪雨威脅下班小心！水利署：台北市列為二級淹水警戒

豪華「穴居」誘租客出手　月租上萬元網友勸母湯

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面