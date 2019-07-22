快訊／大雷雨狂轟大安區　北市「積淹水路段」一次看

▲立院濟南路淹水。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

大雷雨狂襲台北市，北市府稍早公布積淹水地區。北市府22日16時44分表示，目前陸續回報積淹水的地區，多為大安區，不過目前雨勢已經趨緩，所屬區域抽水站也均已全開，部份地區積淹水也慢慢退去。

北市府指出，今天大安區的半小時時雨量達99.5毫米，一小時時雨量達116毫米，經查過去記錄，大安區半小時的時雨量沒有這麼大過，大安區時雨量破紀錄。

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北市府表示，因大安區時雨量已破紀錄，台北市災害應變中心於16時01分提升為二級開設，各區災害應變中心亦同，由於金華街和新生南路二段的積水嚴重，請媒體朋友協助呼籲車輛暫時避開該路段改道行駛。

另外，北市水利處表示，已請抽水機動隊至敦化北路155巷協助抽排水。



至於台北捷運部分，北捷指出，因大台北地區大雨，目前公館站3號出口、古亭站4號出口、忠孝敦化站5號出口、大安森林公園站1號出口一度發生站外積水，影響旅客進出，出入口積水已消退，開放旅客通行，仍持續留意。

此外，北捷表示，東門站及行天宮站連通道水密門關閉，車站引導旅客由其他出入口進出。北捷強調，未影響捷運列車運行，另全線車站、機廠、各場站已加強巡檢防範，留意站體及周邊狀況。



北市府公布積淹水路段如下：

基隆路長興街口

仁愛圓環淹水

復興南路二段151巷前淹水

復興南路二段151巷

龍安街

新生南路二段70巷

和平東路一段199巷

和平東路二段265巷

和平東路三段1巷

四維路44巷

四維路52巷

四維路208、216巷

忠孝東路四段142號至166號（捷運忠孝敦化4號五號出口）

忠孝東路四段216巷淹水

敦化南路一段160巷

敦化南路一段177巷、161巷

忠孝東路四段181巷

雲和街92號前

大安路一段51巷沿線淹水

16:57出稿

17:22新增北捷回應