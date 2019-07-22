還同居前夫！離婚妹「突炸喜帖」羞曝新對象　他無言…網揭暗黑手法：別去

▲丟喜帖的女子曾離過一次婚。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友貼出自己和朋友的LINE對話截圖，只見對方似乎是名離過婚的女性，目前和前夫住再一起，在這樣的情況下，對方竟突然丟出紅色炸彈，讓原PO好奇問「妳要結婚了，他……可以接受？」接下來的神展開讓原PO哭笑不得，「這輩子還沒參加過同一對新人的婚禮2次，相信很少人會遇到吧？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出LINE訊息截圖，只見女方開頭就傳喜帖照片，讓原PO好奇問「誰的？」對方則回「我滴」、「ㄏㄏ你地址給我，喜帖我再寄給你」。原PO先是表示「沒關係～我在找時間去跟妳拿就好」，接著終於按捺不住好奇心，展開一段讓他傻眼的對話：

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▲離婚妹要和前夫再結一次婚。（示意圖／pixabay）

原PO：是說……我記得妳不是還跟妳前夫住一起，妳要結婚了，他……可以接受？

女性友人：我跟我前夫還住在一起沒錯，我要結婚，我前夫可開心了。

原PO：妳是閃婚嗎？妳不是才離婚1年多，就算交往新對象也太快就結婚了吧？他那麼大方喔？

女性友人：ㄏㄏ因為我跟我前夫再婚了啦！他上禮拜跟我求婚，我就答應了。

原PO：……

看到這樣的發展，原PO忍不住在文中直呼，「這輩子還沒參加過同一對新人的婚禮2次，相信很少人會遇到吧？」也開玩笑吐槽「#我怎麼覺得可能還有第3次？」

貼文才PO出1個小時，馬上吸引超過6千人按讚，近2千則留言熱論，「今年最新詐騙手法」、「靠酒席賺錢嗎」、「這種帖子還真敢發，是我就跟她說我只有2/30有空」、「我可以說這根本是騙錢的概念嗎」、「好像扮家家酒喔」、「我曾經遇過同一對結婚四次」、「裁判……可以讓人結了又、離結了又離嗎？還同一個人？」

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