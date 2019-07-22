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老公人呢！她修遍家中12樣電器…怨「我主修英文欸」　網：萬能科大畢業？

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▲▼英文女老師看YouTube自學當「工具人」變超強。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

▲原PO自學修家電的毅力和天賦真讓人佩服。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友發文，大學主修工科的老公現在越來越依賴她，家中什麼東西都要她修，不僅電視遙控器壞了要處理，現在連冰箱過冷的問題也要交給她解決，而這一切功夫都是靠她上YouTube自學而成的，讓她忍不住抱怨「我大學主修是英文啊」！網友看完都覺得原PO超厲害，「你是不是傳說中萬能科大畢業的」、「好強，老公是開發妳的無限潛能啊。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「我要抱怨我老公，可不可以不要『他嘛的』，動不動就把我的桌子當家電維修中心？」她列舉這些年來為家裡修過的東西。

請繼續往下閱讀...

大同電鍋保險絲壞了---我修
吹風機馬達壞了---我修
電風扇的步進馬達壞了---我修
大廈扇的啟動電容燒壞了---我修
電視遙控器壞了---我修
烤箱壞了不過電---我修
室內電話壞了---我修
廚房的水龍頭壞了漏水---我修
馬桶裏的止水閥脆化漏水了---我修
電腦的power壞了---我修
現在連沖牙器壞了---也要我修

「搞得現在我連銲錫，三用電表，電路板更換電容都看YouTube學會了」，原PO表示，她從來沒學過電阻、電子學和水電維修，而且大學主修是英文，「大哥我怎麼記得，讀大學你的主修是工科，你的工作是做主板製造的業務啊！」怨氣滿滿的她繼續說下去，最可惡的是老公每次都用暗示的語氣，若無其事地告訴她「欸～這個我好像不會換」、「欸～這東西好像有點問題，怎麼昨天好好的，今天就不會轉了呢？」

原PO表示，其實自己一點都不想要這種專業的斜槓人生，但最新的問題是，家中冰箱過冷，放在冷藏的蔬菜只要超過一天就會變成冰塊，又不想去買新的冰箱，「不說了，我要去報名家電／水電維修的課程了」，「我會繼續努力」。

原PO的幽默和無奈顯露無遺，讓網友看了紛紛笑噴，「覺得走錯行了...首先應該先修修老公」、「可以兼差了」、「這萬能科大畢業的吧」、「現在很多畢業後，做的都不是本科系的工作啊」、「好強，相信妳能修好冰箱！老公是開發妳無限潛能啊！」

▼原PO抱怨的內容很生活很幽默。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

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