離婚6年！前夫「沒給半毛錢」小孩卻想跟他　單親媽落淚曝原因：沒人管

▲原PO的處境，讓網友們都相當心疼。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

這名媽媽真的辛苦了啊...一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，和前夫離婚6年，對方從沒負擔任何小孩花費，但小孩卻因為對方不太管教的緣故，因此反而比較喜歡對方，讓原PO感到相當痛心。

原PO表示，「結婚13年，離婚6年，因為在婚姻生活裡，另一方是不願意負擔任何家庭開支，為了小孩忍耐多年，好不容易離婚，小孩監護權歸我，但因目前處於成長叛逆期，所以家中長輩與我都會較嚴格要求小孩作息，犯錯也會予以指正。」

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原PO也感嘆，「離婚後的對方從沒負擔任何小孩花費，也在這麼多年偶爾探視，去年搬到家中附近，兩個小孩就完全變了樣，在校屢犯校規，侮辱師長打架，偏一出事就躲到對方家中，我們家人無法管教約束。」而她也說：「問過小孩，喜歡待在對方家，純粹是沒人管，自由自在，甚至對方故意說謊、編造扭曲事實讓小孩仇視我與我家人……」

原PO還說：「我與對方溝通，如果這樣我根本看不到小孩，生活教育費都我在付，小孩卻待在他那，我也無從管教，知道他不會負責，所以故意說要不監護權讓給他，讓他好好帶小孩……他暴怒不同意，說當初講好我撫養到20歲，我就該盡責任，別推卸責任，但試問見不到小孩的狀況下，我如何監護管教？無奈的是，小孩的意願是跟他……因為自由。」

貼文一出，引發不少網友熱議，許多人都對原PO的處境感到相當心疼，紛紛留言表示，「可以稍微跟孩子溝通一下」、「就放生，到時沒錢他們生父的那張嘴臉就出現了，會再回來的」、「孩子在叛逆期時，如果一味採取強硬的管教方式，其實孩子是會反彈的，孩子嘴巴上說，在對方那裡是自由，也許是想間接想脫離嚴格的管教吧！你們有試著以朋友的姿態去了解孩子、關心孩子嗎？我們都曾年輕叛逆過，想想當初自己年輕時的心態，站在孩子的角度思考看看，也許孩子會自己主動回來」。

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