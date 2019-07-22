畫到90歲中風才停筆！「台灣野獸派之父」110歲紀念展



▲「台灣野獸派之父」張萬傳110歲紀念，生前他畫到90歲中風才停筆。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／綜合報導

有「台灣野獸派之父」稱號的藝術家張萬傳，近日國父紀念館為他舉辦110歲誕辰紀念展，他的三兒子張偉三感動表示，父親生前執著畫到90歲中風時才停筆，這次展覽讓他重溫兒時記憶。此次展出以「魚系列」為主題，作品多達262件，另搭配珍貴歷史照片、剪報、文物等，讓後人有機會認識這位油畫巨擘的創作歷程。

油畫巨擘張萬傳1909年生於台北淡水，強烈筆觸和濃厚色彩被譽為「台灣野獸派之父」，一生對於台灣美術史的教育與傳承，具有深刻的意義。



▲鄭麗君部長參觀畫作，右起黃秋菊、鄭麗君部長、梁永斐館長。（圖／文化部提供）

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20日當天在國父紀念館中山國家畫廊舉行開幕式時，文化部長鄭麗君致詞表示，感謝家屬長年的努力，讓大眾能重溫百年美術史的足跡。張萬傳老師身處於1920台灣美術運動重要的發展年代，當時是一個人文薈萃、吸收世界性藝術的時代。張老師受到野獸派啟發，「粗曠的線條及鋒利的色彩」與其個性一拍即合，最後取材自生活，追求一種屬於自己的藝術道路，隨手就創作的風格，「是一位天才型的藝術家」。

她讚賞張老師的畫充滿了「從在地出發」的生活情感，但藝術視野是世界性的，充分展現百年美術運動所追求的世界性中的現代性，「這是張老師留給台灣重要的藝術資產。」

鄭麗君也提到，文化部近幾年展開重建台灣藝術史的工作，希望藉由中央及地方美術館軟硬體升級、典藏體系的建立，並鼓勵民間透過多元觀點、當代視野，帶領台灣重新發現、欣賞、討論及詮釋，讓全民更了解台灣藝術經歷的歷程，也讓下一代有更豐沃的土壤，持續壯大、豐富多元的文化。重建藝術史是一個政策，也是一個運動，希望讓台灣社會重新發現台灣精彩藝術史的歷程，讓台灣藝術史為世界藝術史拼上重要的一塊拼圖。



▲張萬傳三子張偉三（右2）、黃秋菊伉儷捐贈張萬傳作品「嘉鱲魚、飛魚及赤鯮」一幅，由文化部鄭麗君部長、國父紀念館梁永斐館長代表接受。（圖／文化部提供）

國父紀念館館長梁永斐也表示，此次展覽是一場溫馨的聚會，許多前輩畫家的後人皆有出席，在開幕的前夕，張萬傳家族也有增添新成員的喜事，令人感動，提到他生前「話很少，畫很多」；還有淡水白樓消逝事件——「淡水白樓之痛，如晨鐘驚醒了我們」。當時淡水白樓於1990年計畫拆除，在白樓消逝之前，張萬傳經常前往白樓寫生，他捐畫義賣募款希望能保留重要古蹟，但白樓仍於1992年拆除，因此有「畫在景不在」之痛，由此故事可見古蹟維護與歷史再造的重要性。

今年適逢張萬傳110歲誕辰，透過紀念展的形式，展出畫家張萬傳素描、靜物、人物、風景等作品，展出作品多達262件，另搭配珍貴歷史照片、剪報、文物等，讓世人認識這位油畫巨擘的創作歷程與風格面貌。



▲本次展出以「魚系列」為主題，呈現出張萬傳歷年來描繪魚類的作品。（圖／國父紀念館提供）

本次展出以「魚系列」為主題，呈現出張萬傳歷年來描繪魚類的作品。他愛魚、畫魚、吃魚，魚成為生活中不可或缺的題材與佳肴，是呼應生活的獨特藝術題材。其餘「風景系列」油畫筆觸奔放、大膽用色、厚重形體、明媚景色，不論是廈門、鼓浪嶼、淡水等，都具有個人強烈的色彩。而「靜物系列」色彩厚重強烈，筆觸豪放中又帶有細膩的變化。「人物系列」作品對五官不加以描寫、以色塑形，詮釋複雜又多層次的質感，明快大膽獨具風格的強烈色彩。

「湧動—張萬傳110歲紀念展」展期自即日起至8月20日止，在國立國父紀念館中山國家畫廊展出。