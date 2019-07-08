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洪國輝「台灣愛情油畫」個展　讓人臉紅心跳意外引話題

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▲畫家洪國輝舉辦「台灣愛情油畫」個展，作品以不同形式的男歡女愛，來呈現愛情不同面向，看得人臉紅心跳，引起話題。（圖／記者林悅翻攝）

▲畫家洪國輝舉辦「台灣愛情油畫」個展，作品以不同形式的男歡女愛，來呈現愛情不同面向，看得人臉紅心跳，引起話題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

畫家洪國輝即日起至8月18日止在台南市仁德區的左邊Art.p畫廊舉辦「台灣愛情油畫」個展，15件作品以不同形式的男歡女愛，來呈現愛情不同面向，看得人臉紅心跳，洪國輝說，這是飲食男女愛情的日常，只是透過畫筆坦蕩面對，用不著害羞。

為什麼把個展取名為「台灣愛情油畫」？作者洪國輝表示，從20多年前從教職退休開始投入繪畫創作以後，他就一直以畫出台灣人的愛情為信念，至今累計已經畫了超過500件作品，每一件作品的構圖，除了男歡女愛的綿蜜情愛之外，一定有台灣和愛情這兩個元素，以台灣島嶼的形狀，和男女穿越的圖騰隱身在作品某一處或某個角落，所以他把這一系列的作品稱為「台灣愛情油畫」。

洪國輝是悠遊畫會創會會長、府城人物畫會創會召集人、一府畫會會長，作品曾參與第一屆全國素描展、台北市美展，並與悠遊畫會等團體舉辦過聯展，過去也曾受邀在台南市文化中心，舉辦「台灣愛情萬歲」個展，他的畫風獨樹一幟，隨興中帶著無拘無束的灑脫，尤以男女情投意合、情意綿綿入畫特別擅長。

洪國輝這次在左邊Art.p畫廊的「台灣愛情油畫」個展共展出15件作品，部分作品以裸體意象呈現，藝術家用現代視角透過畫筆，找回最單純的喜悅與情慾。畫廊的空間採透明穿透式玻璃設計，讓人即使路過或站在門外也可以一覽無遺，這一系列「台灣愛情油畫」讓路過民眾看得臉紅心跳，也意外成為社區的話題。

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關鍵字：洪國輝,台灣,油畫

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