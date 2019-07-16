「台灣野獸派之父」張萬傳110歲紀念　超過260件作品展出



▲▼「台灣野獸派之父」張萬傳110歲誕辰紀念展。（圖／國父紀念館提供，下同）

生活中心／綜合報導

油畫巨擘張萬傳被譽為「台灣野獸派之父」，一生對於台灣美術史的教育、傳承具深刻意義，適逢110歲誕辰，國父紀念館特別邀請家屬、收藏家提供他的作品，將於7月20日在國父紀念館展出多達260餘件作品。

張萬傳(1909-2003) 出生於台北淡水，士林公學校高等科畢業，1929年進入倪蔣懷出資創辦的繪畫研究所， 1930年赴日本留學，並進入川端畫學校及本鄉繪畫研究所進修，並且受到巴黎畫派、野獸畫派、表現主義等畫家之影響，強烈筆觸和濃厚色彩被譽為「台灣野獸派之父」。

他見證了台灣從日治時期、國民政府來台，再從戒嚴時代，走向解嚴之後的自由民主社會，一生對於台灣美術史的教育、傳承具深刻意義。

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今年適逢張萬傳110歲誕辰，國父紀念館將透過紀念展的形式，展出他的素描、靜物、人物、風景等作品，多達260餘件，另搭配珍貴歷史照片、簡報、文物等，讓世人認識這位油畫巨擘的創作歷程與風格面貌。

▲▼張萬傳強烈筆觸和濃厚色彩被譽為「台灣野獸派之父」。（圖／國父紀念館提供）

湧動—張萬傳110歲紀念展

日期：7月18日~8月2日

地點：國父紀念館2樓 中山國家畫廊