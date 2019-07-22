綺麗珊瑚東岸聯盟棒球賽27日開打　8成棒勁旅台東激戰10天

▲▼2019綺麗珊瑚東岸聯盟棒球邀請賽賽程表。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

邁入第5年的2019綺麗珊瑚東岸聯盟棒球邀請賽，即將於7月27日星期六至8月5日在台東第一棒球場熱烈開打，當天綺麗珊瑚成棒隊球員將牽著幼兒園小朋友進場，象徵著今年活動主題「傳承」，將有國內8支成棒勁旅參賽精彩可期大家拭目以待。

2019綺麗珊瑚東岸聯盟今年參賽的隊伍，有地主綺麗珊瑚、台東大學，還有來至各城市的新北市、桃園航空城、台中台壽保、台南市、台灣電力以及美和科技大學共8隊。



綺麗珊瑚東岸聯盟棒球邀請賽自2015年開始辦理，至今已經是第5年了，這次主題為「傳承」，開幕典禮將特別邀請台東棒球界耆老高克武教練前輩，依據原住民傳統習俗為大會祈福，綺麗珊瑚成棒隊隊員將牽引幼兒園小朋友一起入場，象徵著傳承的精神。



7月27日在第一棒球場早上9點開賽，第一場由桃園航空城對戰台電，下午1點30分台南市將迎戰台壽保。接下來6點30分由地主綺麗珊瑚對壘美和科大。

當天下午5點30分進行開幕典禮，包括綺麗珊瑚大家長洪明麗董事長、台東縣長饒慶鈴等多位貴賓將與會，並邀請饒縣長致詞與開球。

2019綺麗珊瑚東岸聯盟棒球邀請賽自27日至8月5日進行一連串的激戰，每天上午9時、下午1時30分及晚間6點30分共三場次，請鄉親們來為這些好手加油！