敲鑼半小時成交近千億　應勇：科創板助推「科技強國」建設

▲上海科創板今天上午敲鑼開市。（圖／取自人民日報網站）

記者陳政錄／上海報導

上海科創板今天上午9點30分敲鑼開市，根據Wind資訊顯示，首批25家掛牌交易的公司在18分鐘後，交易額突破100億元人民幣大關，並於10點整附近超過200億元人民幣（約合新台幣903.84億元），上海市長應勇表示，依托科創板，將為建設科技強國，實現更高質量發展作出更大貢獻。

觀察科創板首批25家企業名單，均屬於先進製造業企業領域，包括新一代信息技術類企業13家、新材料產業5家、高端裝備製造產業5家、生物產業2家。其中，2018年這些公司的研發投入在營收中佔比11.3%，遠高於A股其他板塊，7家投入超過1億元人民幣。

▲上海科創板成交額破兩百億元人民幣。（圖／取自新浪財經）

根據Wind數據顯示，約10點左右，科創板首批25家上市公司成交額突破200億元人民幣，安集科技大漲291%領漲，中國通號成交額38億元居首。不過，由於多個股大幅開高後快速回落，向下觸發臨停線，包括睿創、天準、中微、交控、樂鑫、翰川、虹軟、嘉元都已觸發首次臨停。

在今天上午敲鑼開市的儀式上，包括上海市市委書記李強、中國證監會主席易會滿、上海市市長應勇、上海證券交易所理事長黃紅元，以及25家科創板上市公司代表等出席開市儀式。

應勇指出，科創板開市是資本市場發展的里程碑事件，是科技創新領域歷史性突破，金融改革開放新路徑，資本市場新征程，科技創新創業新氣象。

中國證監會副主席李超表示，中方將不斷深化對科創板市場發展和運行規律的認識，始終堅持市場化、法制化的方向，發揮科創板的「試驗田」作用，推動資本市場全面深化改革和健康發展。