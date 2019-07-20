食品菸酒消費花最多！上海2019上半年「每人平均消費達10萬」

▲2019上半年上海平均每人花費最大。（示意圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸31省份今（2019）年上半年的人均消費榜出爐，數據顯示，其中上海、北京超過2萬元（台幣約9萬），上海以22,513元（台幣約10.1萬）居於首位，而北京的21,134元（台幣約9.5萬）和天津的15,967元（台幣約7.2萬）則分別佔第二、第三名。

據中新經緯報導，大陸國家統計局公佈，在2019年上半年，居民人均消費支出為10,330元（台幣約4.6萬），比上年同期增長了7.5%，若扣除價格因素，實際則增長5.2%。此外，人均消費支出突破1萬元（台幣約4.5萬）的地區共有11個，比去年同期增加3個，分別是湖北、重慶、內蒙古。

據統計，今年上半年的「教育文化娛樂消費」增長最快，但在「食品菸酒」方面的消費花最多；而「居住消費支出」則為2,389元（台幣約1萬），佔比也較大。大陸國家統計局住戶調查辦公室主任王有捐表示，居民人均教育文化娛樂支出增長了10.9%，主要是因為教育培訓增長較快，進而帶動了教育支出增長17.4%。

▲2019上半年食品菸酒消費花最多。（圖／翻攝中新經緯）

大陸國家統計局發言人毛盛勇表示，經濟增長越來越多依靠內需的增長，中央也要把更多的精力放在培育和壯大國內市場上，從貢獻率的角度來看，上半年消費增長對經濟增長的貢獻率超過了60%，達到60.1%，消費內部的升級仍在繼續進行。

另外，國泰君安證券股份公司認為，從長期來看，消費率仍然處於較低水平，遠低於消費大國美國，並且和日本、韓國也存在較大差異，「作為世界第二大經濟體，經濟增速仍然處於高位，我們仍然是人均收入增速最快的大型經濟體之一，為消費增長空間提供天然的保障，因此居民的消費潛力依然很大。」